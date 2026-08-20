MLB: Eugenio Suárez alcanzó cifra histórica en impulsadas

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El beisbol venezolano tiene un nuevo integrante en su club más exclusivo de productores de carreras. Eugenio Suárez conectó un batazo oportuno como bateador emergente en el noveno episodio para registrar la remolcada número 1.000 de su trayectoria en las Grandes Ligas.

Séptimo venezolano con 1.000 o más fletadas

Con este remolque, el infielder se convierte en el séptimo jugador nacido en Venezuela que logra rebasar la barrera de las 1.000 carreras impulsadas en la historia de las Grandes Ligas.

El listado histórico del país en este renglón ofensivo se ubica de la siguiente manera:

Miguel Cabrera: 1.881

Andrés Galarraga: 1.425

Bobby Abreu: 1.363

Magglio Ordóñez: 1.236

Víctor Martínez: 1.178

Salvador Pérez: 1.071

Eugenio Suárez: 1.000

Un club aún más exclusivo con números de poder

Más allá de alcanzar las cuatro cifras en remolques, Suárez ingresa a un grupo todavía más reducido al combinar volumen de imparables, cuadrangulares y fletadas. El toletero es ahora el cuarto pelotero venezolano en toda la historia de MLB que acumula de manera simultánea al menos 1.500 imparables, 300 cuadrangulares y 1.000 carreras impulsadas.

Anteriormente, solo tres nombres habían registrado esa combinación de estadísticas de por vida: Miguel Cabrera, Andrés Galarraga y Salvador Pérez.