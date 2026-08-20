MLB: Incrementa la incertidumbre con Ketel Marte en los Arizona Diamondbacks

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La incertidumbre alrededor de Ketel Marte crece en Arizona y no es para menos. Mientras los Diamondbacks intentan entender qué ocurrió con una de sus principales figuras, el presidente de la organización, Derrick Hall, reconoció este jueves que todavía no existe una explicación clara sobre la inesperada ausencia del segunda base. “Sigue siendo un completo misterio, es simplemente extraño”, comentó en una entrevista con Bickley & Marotta.

Ketel Marte sigue rodeado de preguntas en Arizona

Marte no se presentó al encuentro que Arizona disputó el lunes 17 de agosto ante los Boston Red Sox en Fenway Park, pese a que había viajado con el equipo. Los Diamondbacks lo colocaron en la lista restringida y, desde entonces, las interrogantes no han dejado de aumentar.

La situación tomó un giro todavía más extraño porque Hall aseguró que vio a Marte el domingo por la noche en el hotel de Boston y que, en ese momento, parecía estar bien. Al día siguiente, simplemente no apareció en el estadio. El dirigente admitió que la organización necesita escuchar directamente la versión del pelotero antes de sacar conclusiones.

El tema físico tampoco está descartado. El pelotero de 32 años salió de un partido contra Atlanta el pasado viernes debido a molestias en la rodilla izquierda, descansó al día siguiente y volvió a jugar el domingo. Ahora está previsto que se someta a una resonancia magnética en Phoenix para conocer el alcance del problema.

Finalmente, el dominicano Ketel Marte, tres veces All-Star, batea .249 con 21 jonrones y 67 carreras impulsadas en 118 partidos esta temporada, por lo que su organización espera tener respuestas más claras sobre lo que pasará con su futuro inmediato.