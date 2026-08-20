MLB: Miguel Rojas habla sobre su cuadrangular en el Juego 7 de la Serie Mundial

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El béisbol suele premiar el talento, pero en los momentos decisivos también exige paciencia, memoria y una lectura precisa del rival en los momentos más especiales. Miguel Rojas lo entendió a la perfección durante el Juego 7 de la Serie Mundial 2025, cuando convirtió un turno aparentemente rutinario para algunos en uno de los batazos más recordados de la noche ante los Toronto Blue Jays.

El venezolano no llegó al plato buscando simplemente hacer contacto. Su objetivo inicial era embasarse y obligar al lanzador a trabajar. Sin embargo, lanzamiento tras lanzamiento, comenzó a descifrar la secuencia.

Mi mentalidad era... quería basarme. Sí, estoy pensando en una recta afuera para mandarla por el medio, y ves que ese slider salió del mismo túnel y... fue un pitcheo bastante bueno”, afirmó.

Miguel Rojas – Dodgers de Los Ángeles

Después de dejar pasar un lanzamiento poco competitivo, Rojas sintió que el turno había cambiado. La sensación de estar superado desapareció y recuperó la confianza para dejar viajar la pelota.

Entonces llegó el momento que buscaba desde el comienzo. El pelotero de 37 años identificó el pitcheo y conectó el slider con autoridad para enviarlo fuera del parque. No fue un golpe producto de la casualidad, sino la culminación de una batalla mental en la que cada lanzamiento aportó información.

Pero detrás del batazo también había una historia personal. Mientras esperaba su oportunidad, el jugador pensaba en su esposa, su hijo y el respaldo de su familia presente en el estadio. Recordó especialmente unas palabras que su esposa le había dicho días antes: que esperara su momento, porque algo especial podía suceder.

El jonrón, sin embargo, no lo hizo perder de vista el objetivo. Rojas sabía que todavía quedaba trabajo por hacer. Incluso después del batazo, Shohei Ohtani se acercó para transmitirle un mensaje que el venezolano difícilmente olvidará: quería seguir compartiendo el terreno con él.

Finalmente, una decisión tras otra, Miguel Rojas transformó un turno de alta presión en una demostración de inteligencia beisbolera. El resultado fue mucho más que un jonrón: fue el reflejo de cómo pensar el juego puede cambiar la historia de toda una temporada en Grandes Ligas. MLB: Miguel Rojas habla sobre su cuadrangular en el Juego 7 de la Serie Mundial.