MLB: Ketel Marte tiene fecha de regreso con Diamondbacks

Suscríbete a nuestros canales

Ketel Marte ha estado en el ojo del huracán por situaciones extradeportivas. El dominicano lidia además con un problema en la rodilla que no lo deja jugar al 100% de sus posibilidades. A pesar de eso, parece que tiene fecha de regreso, tan pronto como la próxima semana.

El dominicano de 32 años no ha tenido una temporada tranquila. Entre lesiones y problemas personales lo han alejado del terreno de juego, una situación que repercute en el equipo de cierta manera. Sin embargo, parece que el próximo lunes estaría de regreso para enfrentar a Philadelphia.

Marte es fundamental en la ofensiva de Diamondbacks de Arizona su desempeño no ha sido el esperado, pero ha logrado producir. A pesar de eso, se espera que esté lo más sano posible para el mes de septiembre y la postemporada. Donde realmente se le necesita por su liderazgo.

Ketel Marte respaldado por el manager de D-backs

Torey Lovullo manager de Diamondbacks de Arizona pese al mal inicio de Ketel Marte lo ha respaldado. Constantemente apeló a las estadísticas avanzadas del club para mostrarle que sus conexiones eran sólidas, solo era cuestión de tiempo para dar el batazo que necesitaba.

La estrecha relación entre el estratega estadounidense y el pelotero quisqueyano fortaleció la confianza colectiva en un momento crítico. Marte al respecto: "Torey y yo tenemos una gran relación, casi como padre e hijo. Hay una gran comunicación. Siempre haya confiado en mí en este momento difícil".

Lovullo por otra parte resaltó: "Él dijo: No me importa un carajo los números esperados. Quiero ganar y dar hits para ayudar al equipo a ganar. Es tan directo y sencillo cuando hablas con él, porque todo es real y va al punto. Eso es lo que lo hace grande".

Números de Ketel Marte con D-backs en 2026

Ketel Marte tiene que encontrar su mejor ritmo en lo que resta de temporada para ser decisivo en los juegos más importantes. La organización lo espera, la afición lo espera, pero el equipo realmente lo necesita para alcanzar los objetivos de la temporada.

Números de Marte en 2026:

- 118 juegos, 469 turnos, 65 anotadas, 2117 hits, 23 dobles, 3 triples, 21 jonrones, 67 impulsadas, 41 boletos,78 ponches, 4 bases robadas, .249 PRO, .314 OBP, .446 SLG, .760 OPS