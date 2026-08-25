¡Dominio total! Sandy Alcántara rompe el empate y lidera la MLB en este apartado

Suscríbete a nuestros canales

Sandy Alcántara volvió a dictar cátedra con su mejor versión en el morrito, aunque nuevamente no recibió el respaldo ofensivo suficiente para llevarse la victoria. El derecho dominicano trabajó siete entradas de una carrera y seis imparables, además de ponchar a seis bateadores, en la derrota de los Miami Marlins por 4-2 ante Boston Red Sox este lunes 24 de agosto en las Grandes Ligas.

El abridor mantuvo a Miami en competencia durante siete episodios y completó otra salida de calidad, limitando a la ofensiva de los Medias Rojas a una carrera. Sin embargo, los peces no lograron capitalizar el sólido trabajo de su lanzador y terminaron cediendo el encuentro en los últimos compases.

Dominio absoluto de Sandy Alcántara en la temporada 2026

Con esta actuación, Alcántara llegó a 21 salidas de calidad en la temporada, cifra que lo mantiene como líder de las Grandes Ligas en ese departamento. El dominicano ha conseguido lanzar al menos seis entradas y permitir tres carreras o menos en 21 de sus presentaciones, reflejando la regularidad que ha mostrado durante toda la campaña.

Además, el diestro alcanzó una marca todavía más destacada: sumó su octava apertura de la temporada con al menos siete innings y una carrera permitida o menos. De esta manera, rompió el empate que mantenía con otros tres lanzadores y pasó a liderar en solitario Las Mayores en ese apartado, de acuerdo con la información de ESPN Insights, pese a que su excelente actuación terminó sin recompensa en el marcador.