MLB: White Sox y sus jóvenes cañoneros reviven una marca del 2004

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Medias Blancas de Chicago ha tenido temporadas complicadas en Grandes Ligas. Muchos años con números negativos, con récords para el olvido en la organización. Sin embargo, en pleno 2026 el equipo luce sólido para la postemporada, gracias a una marca de jonrones.

White Sox en 2026 cuenta con: Munetaka Murakami (29 HR), Miguel Vargas (29 HR) y Colson Montgomery (27 HR). Esta es la primera vez desde la temporada 2004 que la organización cuenta con tres jugadores con 25+ jonrones en una misma temporada.

Un hecho que ha pasado en 3 ocasiones:

1996:Frank Thomas (40 HR), Albert Belle (30 HR) y Robin Ventura (34 HR)

1998 con Albert Belle (49 HR), Frank Thomas (29 HR) y Magglio Ordóñez (28 HR)

2004 con Paul Konerko (41 HR), Carlos Lee (31 HR) y Magglio Ordóñez (29 HR).

Una marca que iguala hazañas importantes de temporadas que terminaron siendo positivas para la organización. Este nuevo trío de pelotero jóvenes de Chicago pueden marcar una pauta como lo hicieron sus predecesores en el futuro de Las Mayores.

Medias Blancas de Chicago: ¿Cuál es el techo del equipo en 2026?

Medias Blancas de Chicago lideran actualmente su división con una ventaja de 2.5 juegos; encaminándose firmemente hacia una clasificación a la postemporada que no consiguen desde la campaña 2021. En ese momento quedaron eliminados por Astros de Houston en Serie Divisional.

Es importante destacar que el techo real de este equipo ya se alcanzó con esta gran temporada. Volver a los playoffs tras transitar por marcas muy negativas representa un paso gigante; por lo que cualquier triunfo adicional en octubre será un premio absoluto para la franquicia.

Avanzar un par de rondas o pelear directamente por el campeonato de Liga Americana constituiría una hazaña inesperada. Tomando en cuenta las dificultades extremas de las temporadas pasadas, la evolución competitiva mostrada este año demuestra el enorme mérito del proyecto actual.

Números del trío de jonroneros de White Sox en 2026