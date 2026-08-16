MLB: Vargas y Murakami hacen historia en la emocionante victoria de los Medias Blancas

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Los Medias Blancas de Chicago protagonizaron un emocionante regreso este domingo para vencer 7-5 a los Tigres de Detroit. Con este importante triunfo en casa, el equipo logró completar una valiosa barrida de tres juegos durante el fin de semana.

El panorama inicial lucía bastante complicado para los locales, quienes llegaron a estar abajo en la pizarra por 3-0 y 4-1. Sin embargo, la ofensiva no bajó los brazos y comenzó a descontar pacientemente para meterse de nuevo en la pelea.

El poder ofensivo que cambió la historia

La reacción del equipo arrancó gracias a un cuadrangular de dos carreras de Drew Romo en la quinta entrada, acercando el marcador 4-3. Poco después, un oportuno sencillo impulsor de Colson Montgomery en el sexto capítulo logró empatar las acciones, desatando la euforia de los aficionados.

El momento definitivo llegó en la séptima entrada, luego de que el lanzador Tyler Holton otorgara un boleto a Sam Antonacci. Fue entonces cuando Munetaka Murakami se vistió de héroe al desaparecer la pelota por el jardín contrario para romper el empate a cero.

Con este estacazo, Murakami llegó a 28 vuelacercas en la temporada y puso a Chicago arriba por 6-4. Es de destacar que el japonés es el tercer primera base con más jonrones en el año, a pesar de haber disputado solo 89 partidos.

El pitcheo aseguró la valiosa ventaja

Gracias a esta importante victoria dominical, los White Sox lograron consolidar su dominio en la División Central de la Liga Americana. Actualmente, el equipo lidera la tabla con una cómoda ventaja de cinco juegos y medio precisamente sobre la novena de Detroit.

El trabajo desde el montículo fue fundamental para frenar a los visitantes en los momentos de mayor tensión. Hagen Smith se llevó el triunfo tras lanzar una entrada y dos tercios, mientras que Sean Newcomb trabajó los últimos dos episodios para agenciarse su cuarto salvamento.

Una dupla que está haciendo historia

Para ponerle la guinda al pastel, el pelotero cubano Miguel Vargas conectó un potente jonrón solitario en la novena entrada. Este batazo no solo aseguró el triunfo definitivo, sino que también inscribió a Vargas y Murakami en los libros de récords de la franquicia.

Esta es la décima ocasión en el año que Vargas y Murakami conectan un cuadrangular en el mismo encuentro. Con esto, empatan la marca histórica del club para una dupla, igualando a parejas como Luis Robert Jr. y Jake Burger en 2023, o Frank Thomas y Carlos Lee en 2003.

Vale acotar que el récord absoluto de las Grandes Ligas en este curioso departamento sigue vigente desde hace más de dos décadas. Le pertenece a Rafael Palmeiro y Alex Rodríguez, quienes lograron sacarla del parque juntos en 16 ocasiones durante la campaña de 2002.