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Los “Patiblancos” ya habían retirado 12 números para honrar la trayectoria de jugadores que brillaron con su uniforme, aunque la excepción es Jackie Robinson cuyo número 42 fue retirado por todos los equipos de las Grandes Ligas en 1997. A Robinson se le reconoce no solo una sobresaliente carrera sino haber roto la infame barrera racial cuando el 15 de abril de 1947 se convirtió en el primer jugador de piel azabache en debutar en las Mayores.

El pasado sábado 8 de agosto, en el partido número 19.484 en la historia de los Medias Blancas de Chicago, se retiró el número 13 del venezolano Oswaldo “Ozzie” Guillén, digito que más nadie utilizará y rinde homenaje a la pasantía de Guillén en Chicago.

Ozzie debutó en 1985 alzándose con el premio Novato del Año en la Liga Americana, aunque su mayor distinción la consiguió como mánager, llenando de júbilo a sur de la “Ciudad de los Vientos” cuando ganaron la Serie Mundial en 2005, título que no habían podido ostentar desde 1917, es decir, una sequía de 88 años. Ese año 2005, establecieron un récord de asistencia con 2.342.833 personas compraron entrada, cifra que aumentó en 2006 con 2.957.414 tickets vendidos.

El 8 de agosto de 2026 Guillén no pudo retirarse más contento del estadio Guaranteed Rate Field. Su equipo venció 6-3 a los Guardianes de Cleveland.

Les presentamos una infografía con algunos datos en los que sobresalió Guillén.