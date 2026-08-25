MLB: Salvador Pérez lidera una histórica hazaña de Kansas City

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Puede que 2026 esté siendo un año realmente malo para los Reales de Kansas City en el beisbol de las Grandes Ligas, pero los últimos días han sido positivos, y gran parte de eso es gracias a Salvador Pérez.

El receptor venezolano tampoco ha tenido una buena zafra, pero no deja de ser un bateador legendario y peligroso, y últimamente se ha encargado de dejarlo en claro. "Salvy" vive una racha positiva, que ha ayudado a que sus números mejoren de manera importante.

De hecho, el enorme impacto de Salvador Pérez en los últimos juegos ha ayudado a que los Reales tengan una fantástica seguidilla de ocho triunfos consecutivos, lo que se traduce además en una hazaña impresionante, que no se veía en el beisbol de las Grandes Ligas desde el siglo pasado.

Salvador Pérez enrachado

En efecto, los Reales de Kansas City derrotaron el pasado domingo 23 de agosto a los Tigres de Detroit, para llegar a ocho triunfos de manera consecutiva. De esta manera, los Reales se convirtieron en el primer equipo desde 1989 en ganar ocho o más desafíos seguidos estando al menos 24 juegos por debajo de .500 al inicio de la racha.

Además, a lo largo de este gran momento que vive la organización, Salvador Pérez se ha alzado como una de las figuras del equipo, al batear para .345 de average y .884 de OPS durante estos ocho encuentros, con un cuadrangular, tres extrabases y seis carreras remolcadas.

Con este excelente nivel, Salvador Pérez elevó su promedio de 2026 a .222, mientras que su OPS se ubica en .643. Además, a lo largo de estos juegos alcanzó los 104 hits en el año, para lograr su temporada número 12 con al menos 100 inatrapables. A pesar de los contratiempos, el capitán sigue siendo el alma de los Reales.