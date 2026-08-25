MLB: ¡Imparables! Wilyer Abreu lidera récord de victorias de Boston desde del All-Star Game

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Los Medias Rojas de Boston consiguieron su cuarta victoria consecutiva al imponerse 4-2 a los Miami Marlins este lunes por la noche, en un encuentro que se decidió en los últimos innings. Wilyer Abreu fue el artífice en comenzar la remontada con doblete para anotar la segunda carrera en el octavo capítulo.

Anthony Seigler conectó un triple productor en la novena entrada para darle la ventaja definitiva a Boston, que volvió a demostrar su capacidad para responder en los momentos más importantes del juego, dejando claro que esta novena cuenta con varios protagonistas diferentes en su exitosa campaña.

Mickey Gasper también tuvo una actuación destacada al terminar con dos imparables y dos boletos negociados. Con este triunfo, los Red Sox mejoraron su registro a 19 victorias en sus últimos 20 partidos frente a equipos que presentan récord de .500 o mejor, confirmando el gran nivel que han mostrado ante rivales competitivos durante esta etapa de la temporada.

Los Reyes de la remontada desde el All-Star Game

Boston volvió a protagonizar otra remontada, al conseguir su victoria número 16 viniendo de atrás desde el Juego de Estrellas, la mayor cantidad en las Grandes Ligas durante ese período, de acuerdo con la información de ESPN Insights.

Los Medias Rojas anotaron tres carreras entre la octava y novena entrada para darle la vuelta al marcador y llevarse el triunfo. Además, desde la pausa del All-Star, Boston registra un porcentaje de embasado de .372 a partir del séptimo inning, segundo mejor de MLB solamente detrás de Arizona.