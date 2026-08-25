Rumbo a Cooperstown: José Altuve ya destaca entre los máximos jonroneros de todos los tiempos

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José Altuve continúa dejando atrás a figuras históricas de las Grandes Ligas y sumando nuevos nombres del Salón de la Fama a su lista de jugadores superados. El venezolano ahora ocupa el sexto lugar de todos los tiempos entre los camareros con más jonrones, luego de alcanzar los 269 cuadrangulares en su carrera.

Con esa cifra, Altuve superó a Joe Morgan, miembro del Salón de la Fama y una de las grandes leyendas que han defendido la segunda base en la historia de Las Mayores. El próximo objetivo del camarero de los Astros de Houston es Ryne Sandberg, otro integrante de Cooperstown que acumuló 282 vuelacercas durante su trayectoria, de acuerdo con el Baseball Referente. Cabe destacar que, todo al que supere en ese apartado ya se encuentra en el templo de los inmortales, por lo que toma mayor importancia magnitud el paso del criollo.

La producción ofensiva del venezolano también le ha permitido avanzar de manera importante en otros departamentos históricos. Altuve suma 2.487 hits, 1.293 carreras anotadas, 471 dobles y 774 extrabases, cifras que lo mantienen entre los principales camareros de todos los tiempos y que siguen fortaleciendo su candidatura para ser considerado entre los mejores jugadores de la posición.

Además, su escalada histórica no se limita a los jonrones. En la presente temporada ya ha dejado atrás a varias figuras de enorme trayectoria, entre ellas Ian Kinsler, Chase Utley, Lou Whitaker, Joe Gordon y Ryne Sandberg en diferentes categorías ofensivas. Su carrera continúa acercándolo a nuevos registros y a más nombres históricos de las Grandes Ligas.

Camareros con más jonrones en la historia de MLB