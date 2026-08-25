MLB: Aroldis Chapman es apenas el segundo latino con este registro luego de Mariano Rivera

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Aroldis Chapman es lo más parecido al vino que probablemente se pueda conseguir en las Grandes Ligas y, en el comienzo de esta nueva semana de acción, consiguió una increíble hazaña, que lo llevó a unirse al Hall of Famer Mariano Rivera.

La organización de los Medias Rojas de Boston terminó ganando el intenso duelo ante los Marlins de Miami con marcador de 4 carreras por 2 y el misil cubano se encargó de poner el candado sin apuros.

Aroldis Chapman sella la victoria de Boston

El experimentado lanzador zurdo se encargó de sellar el triunfo, después de lanzar el último capítulo, aceptando un imparable, sin carreras y logrando abanicar a un oponente.

De esa manera, el cubano alcanzó su juego salvado número 30 de la campaña, en 32 oportunidades de poner el candado y, además, bajó su porcentaje de carreras limpias a apenas 1.81, luciendo cada vez más dominante.

Aroldis Chapman se une al mítico Mariano Rivera

Esta brillante temporada también le sirvió a Chapman para llegar a 10 torneos con 30 o más salvamentos, uniéndose a un muy selecto grupo de apenas cuatro brazos en la historia con ese registro.

Aunado a eso, es el primer brazo cubano en conseguir esta marca histórica y el segundo latinoamericano después del mítico "apaga y vámonos", Mariano Rivera, el único pelotero que entró a Cooperstown de forma unánime, por el momento.