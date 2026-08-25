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Una pelea caótica estalló de manera sorpresiva durante el encuentro disputado entre Medias Blancas de Chicago y Mets de New York. Las cámaras del recinto captaron el preciso instante en el que un aficionado perdió el equilibrio y cayó violentamente por varias filas de asientos mientras los golpes llovían a su alrededor.

La situación obligó a una rápida intervención del personal de seguridad del estadio para controlar los ánimos y separar a los implicados. El altercado dejó un saldo inmediato de varias personas expulsadas del inmueble y al menos un arresto confirmado por parte de las autoridades locales presentes.

Lo más preocupante y sorprendente para la organización es que este tipo de incidentes se están volviendo recurrentes. Esta violenta gresca representa la segunda pelea entre aficionados registrada en las gradas de un partido de los White Sox en el transcurso del presente mes.

Munetaka Murakami destroza marcas históricas con su ritmo de jonrones

Munetaka Murakami es uno de los peloteros más impresionantes de los últimos tiempos. Su impacto en Grandes Ligas está siendo superlativo, incluso superando a bateadores legendarios en la liga. El japonés de Medias Blancas de Chicago está haciendo historia en 2026.

Murakami ya tiene 29 cuadrangulares con White Sox en su temporada debut de MLB. El japonés logró dicha marca de jonrones con solo 198 turnos al bate, lo que le da un promedio de 1 jonrón cada 9.9 turnos al bate. Con esa marca, supera a bateadores legendarios en Las Mayores.

Munetaka superó a Mark McGwire (10.6 turnos por cada jonrón) y Aaron Judge (11.2 turnos por cada jonrón). El japonés es el único pelotero en la historia de la liga en registrar 1 jonrón en menos de 10.0 turnos al bate. Una cifra que lo coloca como una de las máximas figuras del 2026.

Números de Munetaka Murakami con White Sox en 2026

Munetaka Murakami es una de las grandes promesas del beisbol de Grandes Ligas. El pelotero japonés contra todo pronóstico es uno de los máximos favoritos para ganar el Novato del Año; gracias a su brutal actuación con una ofensiva cargada de cuadrangulares.

Números de Marakami en 2026:

- 96 juegos, 345 turnos, 68 anotadas, 77 hits, 13 dobles, 29 jonrones, 58 impulsadas, 71 boletos, 142 ponches, 1 base robada, .223 PRO, .358 OBP, .513 SLG, .871 OPS