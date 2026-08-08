Refuerzo de lujo para el bullpen: los White Sox ascienden al prospecto zurdo Hagen Smith

Suscríbete a nuestros canales

Los Chicago White Sox continúan moviendo sus fichas para fortalecer su róster en el tramo decisivo de la temporada. La organización de la Ciudad de los Vientos ha tomado la decisión de llamar al béisbol de las Mayores a uno de los brazos más prometedores de todo su sistema de granja: el lanzador zurdo Hagen Smith.

A sus 22 años, el serpentinero tejano llega al primer equipo consolidado como el prospecto número 51 de todo el béisbol según la lista global de MLB Pipeline (y segundo mejor cotizado dentro del sistema de los White Sox). Seleccionado en la primera ronda del Draft de 2024 (quinta selección global) tras una histórica carrera universitaria con los Razorbacks de Arkansas, Smith destaca por una recta potente que supera las 95 millas por hora y un letal slider que dinamita los bates rivales.

Tras superar molestias físicas a mitad de campaña, el zurdo ha impresionado con su transición al rol de relevista en la filial Triple-A Charlotte, donde venía retirando a bateadores con un alto porcentaje de ponches y cediendo muy poco daño a la ofensiva contraria.

La llegada de Smith a las Grandes Ligas le otorga al mánager Will Venable un brazo zurdo de poder y efectividad para situaciones de alta exigencia en el bullpen, inyectando juventud y frescura a una rotación que busca sellar su boleto a la postemporada.