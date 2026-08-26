MLB: Jarren Durán y su impresionante clutch con Red Sox

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Jarren Durán es uno de los bateadores más explosivos de Grandes Ligas. Su capacidad para correr las bases lo convierten en una amenaza constante, porque un hit lo puede volver un doble. De hecho, en 2026 agregó algo más a su repertorio, un clutch descomunal con Red Sox.

Durán en la victoria 7-3 de Medias Rojas de Boston contra Marlins de Miami registró: 5 turnos, 1 anotada, 1 hit, 1 jonrón, 4 impulsadas, 2 ponches. Con ese cuadrangular fue decisivo para la victoria del equipo; pero además, se convirtió en el clutch más letal de la MLB.

Jarren es el líder en carrera impulsadas (17) de la novena entrada o más tarde en todas Las Mayores. Esto lo convierte en el hombre clutch por excelencia de la temporada 2026; y en una pieza clave para la organización de Boston en momentos decisivos para lograr victorias importantes.

Jarren Durán y su complicada temporada 2026 con Red Sox

Jarren Durán ha tenido una temporada 2026 bastante complicada con Medias Rojas de Boston. Inicio el año con la expectativa de que iba a pasar con su futuro: permanecer en el club o ser intercambiado. Esta duda en teoría es parte de lo que le ha afectado en los últimos años.

Lleva al menos tres temporadas en tela de juicio: su rendimiento ofensivo, su defensa, sus lesiones, de todo un poco. Además, de ser el pelotero #1 como candidato a cambio por la llegada de Roman Anthony y el contrato de Masataka Yoshida. En esa línea, el mexicano no la pasa bien.

A pesar de todo lo que se dice, Durán ha trabajado para tener números importantes en 2026. Llegó a 18 jonrones en la temporada, siendo el tercer pelotero con más cuadrangulares del equipo. Eso sí, intercambia buenas con malas, ha tenido meses donde ha bateado .125.

Números de Jarren Durán con Red Sox en 2026

Jarren Durán es un pelotero excepcional, su destreza para correr las bases y hacer contacto son especiales. A pesar de eso, en la organización de Boston no le han dado la confianza y la seguridad para sentirse líder. Eso lo ha llevado a tener un mal desempeño.

Números de Durán en 2026:

- 124 turnos, 473 turnos, 60 anotadas, 99 hits, 14 dobles, 4 triples, 18 jonrones, 66 impulsadas, 34 boletos, 147 ponches, 18 bases robadas, .209 PRO, .266 OBP, .370 SLG, .636 OPS