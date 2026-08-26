Erik Miller firma un arranque inmaculado con Boston y logra una marca única en las Grandes Ligas

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La gerencia de los Boston Red Sox ha encontrado una auténtica joya para las entradas finales. El relevista zurdo Erik Miller ha protagonizado una efectividad imponente desde su incorporación al equipo durante la fecha límite de traspasos, transformando el bullpen en una garantía de solvencia para la recta final de la temporada regular.

Las métricas avanzadas confirman el impacto inmediato del lanzador: Miller se ubica como el único serpentinero en todas las Grandes Ligas que no ha permitido una sola carrera limpia (0.00 EFE) acumulando un mínimo de 10 entradas lanzadas y manteniendo una tasa de abanicados superior a los 11 ponches por cada nueve episodios (11+ K/9) desde el trade deadline.

El candado zurdo que necesitaba Fenway Park

La llegada de Miller le ha otorgado a Boston ese brazo dominante de perfil zurdo capaz de neutralizar a los bateadores más peligrosos de la liga en escenarios de alta presión. Su combinación de potencia en la recta y efectivos lanzamientos secundarios no solo le ha permitido colgar ceros de forma sistemática, sino también generar una tasa de ponches de élite que desatasca episodios comprometedores.

Con este rendimiento histórico, la adición de Miller se perfila como una de las transacciones más rentables del mercado de mitad de temporada, blindando las aspiraciones de los Red Sox de cara a la lucha por los boletos a la postemporada.