MLB: Cal Raleigh emula la hazaña de este maestro del cuadrangular

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Cal Raleigh oficialmente despertó de su sueño más frustrante del 2026 de Grandes Ligas. El pelotero de Marineros de Seattle está en un momento pletórico con un ritmo ofensivo brutal. De hecho, con su última actuación se unió a un grupo liderado por la leyenda Ken Griffey Jr.

Raleigh en la victoria 4-1 de Marineros contra Phillies de Philadelphia registró: 2 turnos, 1 anotada, 1 hit, 1 jonrón, 1 impulsada, 2 boletos, 1 ponche. Con ese cuadrangular alcanzó los 18 en la temporada; pero además, se inmortalizó al entrar a un selecto grupo de Seattle.

Cal con su última actuación llegó a 4+ vuelacercas en dos juegos. Una marca histórica para Marinero de Seattle, igualando a: Ken Griffey Jr (1993, 1996, 1997), Edgar Martínez (1999 | 5 HR), Mike Cameron (2002 | 1 juego), Kenji Johjima (2006).

Cal Raleigh despertó en el momento adecuado de la temporada 2026

Cal Raleigh no ha logrado replicar el enorme impacto ofensivo que demostró durante la campaña pasada. Debido a esto, se considera que no ha sido su mejor año en Grandes Ligas; aunque sus estadísticas generales tampoco reflejan un rendimiento desastroso en el terreno de juego.

A pesar de las dudas generadas a lo largo de los meses anteriores, el toletero despertó exactamente en el momento adecuado. Justo a falta de un mes para concluir la temporada regular, su aporte ofensivo coincide con la lucha del equipo por asegurar un boleto a la postemporada.

Llegado a este punto definitivo, Raleigh se perfila como el bateador más letal y peligroso dentro de la alineación de Marineros de Seattle. Su capacidad actual para conectar batazos decisivos resulta vital para guiar a la franquicia hacia el cumplimiento de su gran objetivo competitivo.

Números de Cal Raleigh con Marineros en 2026

Cal Raleigh ha tenido un año complicado tras el Clásico Mundial de Beisbol 2026. Le tocó tener poco descanso y encontrar el ritmo muy apresurado, pero ahora se le ve cómodo, tranquilo y confiado en su juego. El receptor de Marineros de Seattle será clave hasta el final.

Números de Raleigh en 2026:

- 99 juegos, 350 turnos, 32 anotadas, 59 hits, 8 dobles, 18 jonrones, 52 impulsadas, 56 boletos, 127 ponches, 2 bases robadas, .169 PRO, .286 OBP, .346 SLG, .632 OPS