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La jornada de las Grandes Ligas fue testigo de un espectáculo ofensivo de primer nivel. Impulsados por una actuación monumental de su receptor estrella, Cal Raleigh, los Marineros de Seattle desplegaron todo su poderío para imponerse con un contundente marcador de 9 carreras por 2 frente a los Filis de Filadelfia.

Raleigh fue el gran protagonista de la velada al escribir la página más brillante de su carrera profesional. El careta estadounidense descargó tres cuadrangulares en un mismo compromiso frente a la serpentina de Filadelfia, marcando la primera vez en sus años en Las Mayores que logra semejante demostración de fuerza con el madero. Cada uno de sus batazos sirvió para descifrar el pitcheo rival y consolidar la ventaja del conjunto de casa.

El despliegue del receptor no solo encaminó la pizarra hacia la victoria de 9-2, sino que sirvió como motor principal para una alineación de Seattle que no dio margen de reacción al rival desde los primeros episodios. La efectividad ofensiva de la escuadra marina se combinó a la perfección con el trabajo sobre el montículo, sellando un triunfo categórico ante uno de los contendientes de la liga.

Con este registro histórico ante la afición y la prensa especializada, Cal Raleigh reafirma su condición como una de las piezas más determinantes en el engranaje de Seattle y una de las armas de poder de mayor impacto desde la receptoría en todo el béisbol de las Grandes Ligas.