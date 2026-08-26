MLB: Antonio Senzatela brilla desde el montículo con el uniforme de Milwaukee

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El lanzador venezolano Antonio Senzatela encontró este martes 25 de agosto una de sus mejores presentaciones desde que viste el uniforme de los Milwaukee Brewers. Frente a los Mets de Nueva York, el derecho respondió desde el montículo y dejó buenas sensaciones en una jornada importante de la temporada de las Grandes Ligas.

Senzatela trabajó durante 1.1 innings y mostró control para limitar la ofensiva neoyorquina en un tramo importante del compromiso. En ese corto recorrido permitió apenas un imparable, no concedió carreras limpias y consiguió un ponche.

Antonio Senzatela responde con Milwaukee Brewers

La salida representa un paso adelante para el venezolano, quien poco a poco busca consolidarse como uno de los mejores relevistas de su franquicia. Aunque su participación fue breve, consiguió mantener a raya a los bateadores de los Mets.

Su actuación terminó siendo una de las más productivas que ha registrado hasta ahora con Milwaukee y esto es un claro mensaje que puede enviar a su cuerpo técnico para convertirse en uno de los de mayor confianza para la postemporada.

Tras su presentación ante los Mets, la efectividad del venezolano quedó en 3.82. El número refleja el trabajo que viene realizando desde el montículo y, al mismo tiempo, le da margen para continuar mejorando conforme avance la campaña.

Finalmente, la actuación del martes dejó un mensaje claro: cuando recibe la oportunidad, el venezolano Antonio Senzatela está dispuesto a responder al más alto nivel para los Milwaukee Brewers en la Gran Carpa.