MLB: Jesús Luzardo cuelga varios ceros en una presentación histórica

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A Jesús Luzardo se le está dando muy bien en este 2026 lo de ponchar bateadores, sin importar el uniforme que defiendan. Justamente, en la jornada de este miércoles sus nuevas víctimas fueron los Marineros de Seattle, quienes no tuvieron chances de hacerle daño y cayeron por 6 a 0 ante los Phillies de Filadelfia.

La línea de trabajo del venezolano fue de siete innings en los que solo toleró un inatrapable, además que regaló tres bases por bolas y liquidó a nueve contrarios con el tercer strike. Gracias a eso alcanzó los 200 abanicados este año, convirtiéndose así en el segundo lanzador de la Liga Nacional en lograrlo.

Luzardo, histórico entre lanzadores venezolanos

Las acciones en el T-Mobile Park solo tuvieron el color rojo de Filadelfia. De hecho, ya con seis carreras de ventaja, Jesús Luzardo retiró a siete en fila hasta que cortó la racha con un boleto en el tercero, algo que repitió en el cuarto.

Ya en el quinto, su compatriota Jhonny Pereda le conectó ese único sencillo con una línea fuerte al jardín izquierdo. Luego de eso, Luzardo no mostró contemplación y dominó a placer a sus rivales hasta que Tim Mayza lo reemplazó en el octavo.

Vale resaltar que en el cuarto episodio consiguió ese ponche 200 de la temporada. Su víctima fue Cal Raleigh, que tras conectar un foul, dejar pasar un lanzamiento malo y tirarle sin éxito a un sweeper por el suelo, terminó cediendo ante una recta alta a 96.8 mph.

Es así como Jesús Luzardo hizo historia al unirse a Johan Santana como los únicos lanzadores zurdos venezolanos con tres o más temporadas de al menos 200 abanicados. En su caso son 2023 (con 208), 2025 (con 216) y este 2026.

Números de Jesús Luzardo en la temporada 2026 de la MLB