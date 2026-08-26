MLB: ¡Por ahí no es! Luis Arráez realiza brillante jugada en segunda

Suscríbete a nuestros canales

Aunque ya Ron Washington no es el entrenador defensivo de Luis Arráez, el venezolano sigue demostrando que no se le olvida nada de lo que aprendió y en una jornada en la que curiosamente se fue en blanco con el madero, respondió con una espectacular jugada en la intermedia.

La novena de los Phillies de Philadelphia blanqueó 6 carreras por 0 a los Marineros de Seattle en el "ombligo de la semana" y sigue acercándose a los Bravos de Atlanta en este tramo final de la temporada.

Luis Arráez realiza espectacular jugada

En esta ocasión, al oriundo de San Felipe le tocó sobresalir en la intermedia, cuando, en la sexta entrada, Taylor Ward conectó un potente batazo que parecía seguir de hit por el medio del campo.

Sin embargo, Arráez estaba jugando bastante cerca de la segunda almohadilla, le llegó a la bola y, con una perfecta lectura del bunt, se deslizó, tomó la pelota e inmediatamente lanzó a la inicial para retirar a Ward de manera brillante con sus reflejos, consiguiendo así el primer out del tramo.

Luis Arráez se va en blanco, pero sigue líder

Lo extraño en esta jornada es que la "Regadera" terminó la tarde 4-0 en la ofensiva. No obstante, mantiene su liderato de bateo en Liga Nacional tras exhibir un average de .318, 10 puntos por encima de su más cercano perseguidor, Otto López (.308).

Se espera que el venezolano pueda reaccionar rápidamente para seguir enrumbado a su cuarto título de bateo en la MLB, todos con equipos doferentes.