MLB: ¿Shohei Ohtani ya tiene fecha de regreso al montículo con los Dodgers?

Suscríbete a nuestros canales

Los Ángeles Dodgers todavía no tienen definido quién será su lanzador titular este próximo domingo 30 de agosto en Detroit, pero el nombre de Shohei Ohtani aparece con fuerza entre las opciones. Dave Roberts, manager del conjunto angelino, explicó a los periodistas que existe la posibilidad de que el japonés sea el encargado de abrir el encuentro.

La decisión, sin embargo, todavía no está tomada y es de esperarse. Los planes del cuerpo técnico para la rotación durante el fin de semana estarán condicionados por lo que ocurra este mismo miércoles 26 con el japonés, quien tiene previsto realizar una nueva actividad de preparación sobre el montículo.

Shohei Ohtani espera la decisión de los Dodgers

El próximo paso del pelotero de 32 años será determinante. El actual MVP de la Liga Americana 2025 podría cumplir con una sesión de bullpen o enfrentarse directamente a bateadores reales en Atlanta, una prueba que permitiría al equipo evaluar con mayor precisión su estado.

Roberts, por ahora, mantiene abierta la puerta. Su declaración deja claro que Ohtani está dentro de los planes, aunque el equipo esperará a conocer las sensaciones que deje su próxima sesión antes de tomar una decisión definitiva.

Por ahora, la posibilidad está sobre la mesa y es una gran noticia para los fanáticos del combinado californiano. La última palabra dependerá de cómo responda Shohei Ohtani en estos próximos días.