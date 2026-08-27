MLB: Eugenio Suárez y Salvador Pérez proyectan culminar sus carreras con estas cifras de jonrones

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Este pasado 24 de agosto, el conocido y prestigioso escritor y analista estadounidense Dan Szymborski, publicó una nueva actualización de las predicciones arrojadas por su sistema de proyecciones ZiPS, en lo que a cuadrangulares de por vida se refiere. Esta actualización tuvo noticias más que interesantes para dos criollos: Eugenio Suárez y Salvador Pérez.

Sin duda, esta pareja de criollos está entre los grandes jonroneros de los últimos tiempos en Las Mayores. Suárez es un slugger reconocido, con un poder tremendo que es bien valorado en la liga; por su parte, Pérez es uno de los receptores con más vuelacercas en toda la historia de MLB, por lo que sus números hablan por sí solos.

Precisamente, tanto Eugenio Suárez como Salvador Pérez aparecen en las recientes proyecciones del sistema ZiPS, por lo que apuntan a culminar sus respectivas carreras con cifras impresionantes en lo que a batazos de cuatro esquinas se refiere.

¿A cuántos jonrones llegarán "Geno" y "Salvy"?

Según las proyecciones de ZiPS, Eugenio Suárez tiene todo para culminar su carrera con la impresionante cifra de 423 cuadrangulares, marca que lo convertiría en el segundo máximo jonronero en la historia de Venezuela, solo por detrás de Miguel Cabrera (511). Actualmente tiene 344, por lo que su proyección no luce descabellada, y podría incluso quedarse corta.

Por su parte, Salvador Pérez proyecta 380 en estos momentos, cifra que lo convertiría en el tercer receptor (con al menos el 60% de sus desafíos jugados en dicha posición) con más estacazos en la historia, solo por detrás de Mike Piazza y Johnny Bench. Además, sería cuarto en el listado de criollos.

Cabe acotar que, según este listado, el pelotero activo que más batazos de vuelta completa proyecta actualmente es Juan Soto, quien apunta a terminar su trayectoria en Las Mayores con 567, aunque tiene 44% de probabilidades de llegar a 600, e incluso un 12% de alcanzar los 700.