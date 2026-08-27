Este venezolano consigue su primer out en la MLB por la vía del ponche

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La fecha del 26 de agosto de 2026 será inolvidable para el lanzador de 23 años Luis Perales, quien hoy recibió el llamado al "Big Show" por parte de su organización e inmediatamente hizo su debut.

La novena de los Nacionales de Washington perdió con un abultado score final de 13 carreras por 1 ante los Rockies de Colorado y, aunque el derecho de Guacara también recibió carreras, producto del nerviosismo, dejó claro lo que es capaz de hacer con el primer out que concretó.

Luis Perales entra en "la candela"

En la parte alta del quinto episodio, Colorado contaba con un corredor en la inicial y un par de outs, momento del juego donde el manager decide llamar a Perales para que debutara en Grandes Ligas.

El venezolano le regaló boleto a Willi Castro, el primer bateador que enfrentó. Sin embargo, a Mickey Moniak lo hizo deslucir con un sensacional splitter para acabar con la amenaza del rival y registrar su primer bateador retirado por la vía de los strikes en su debut.

Luis Perales no tuvo el mejor debut a nivel general

Posteriormente, Perales recibió cuatro anotaciones en dos capítulos completos de labor, otorgando tres pasaportes y ponchando a la misma cantidad de bateadores (3).

Lo positivo es que el venezolano mostró su buena capacidad ponchadora con su poderosa recta, mezclándola con lanzamientos secundarios que con buena ubicación hacen mucho daño.