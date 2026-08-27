Magallanes y su desempeño en el Día Inaugural de la LVBP: así le ha ido en las últimas ediciones

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La LVBP dio a conocer este miércoles la programación correspondiente a la primera semana de la temporada 2026-2027, que tendrá a los Navegantes del Magallanes como protagonistas desde el primer día. La Nave iniciará su camino el lunes 12 de octubre, cuando reciba a los Tiburones de La Guaira en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia.

Este será un nuevo capítulo para los filibusteros en el Día Inaugural, una jornada en la que han tenido resultados divididos durante las últimas seis ediciones del campeonato. Precisamente, el conjunto carabobeño buscará comenzar con buen pie una campaña en la que intentará conquistar el bicampeonato.

Magallanes y un balance parejo

Si se toman en cuenta únicamente las últimas seis temporadas, Magallanes acumula tres victorias y tres derrotas en el Día Inaugural. El registro comenzó en la 2020-2021 con una derrota 4 a 2 ante los Bravos de Margarita.

Para la 2021-2022, la Nave conquistó un cerrado triunfo 9 a 8 sobre las Águilas del Zulia. Un año después, en la 2022-2023, volvió a celebrar por todo lo alto al superar 5 a 2 a los Tiburones de La Guaira.

La racha positiva se cortó en la 2023-2024, cuando las Águilas derrotaron 5 a 3 a los turcos. Sin embargo, Magallanes tuvo una contundente respuesta en el inicio de la 2024-2025, esto luego de blanquear 12 a 0 a los Tiburones.

Pero el antecedente más reciente no fue favorable. Y es que en la 2025-2026, Caribes de Anzoátegui los derrotó por 3 a 1 en lo que fue el primer enfrentamiento entre los finalistas de dicha edición.

De esta manera, Navegantes del Magallanes llegará a su próximo Día Inaugural con la intención de celebrar desde temprano, y justamente lo hará ante un rival que ha sabido dominar en esta particular jornada de la zafra.