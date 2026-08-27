LVBP

LVBP: ¡Comienza la cuenta regresiva! Mira el calendario oficial de la primera semana

La primera jornada será el lunes 12 de octubre, como se tenía previsto

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Meridiano

Miércoles, 26 de agosto de 2026 a las 08:23 pm
LVBP: ¡Comienza la cuenta regresiva! Mira el calendario oficial de la primera semana
FOTO: CORTESÍA
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Cada vez falta menos para escuchar el grito de "ponche, ponche..." en los distintos recintos de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) y este miércoles, se dio a conocer el calendario oficial para la primera semana de acción.

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Quienes se encargaron de compartir la información sobre los enfrentamientos que iniciarán a partir del 12 de octubre fue la directiva de la liga a través de la página oficial de Instagram y a continuación te mostraremos cómo se distribuirán los choques en esa primera semana.

Magallanes debuta ante Tiburones 

Los actuales campeones, Navegantes del Magallanes, abrirán el telón de la campaña 2026-2027 contra los Tiburones de La Guaira, un duelo que se llevará a cabo en el José Bernardo Pérez, evidentemente.

Ese será el único encuentro que se disputará el 12 de octubre y el resto de las franquicias comenzarán su zafra regular el martes, 13 de octubre.

Juegos para el martes 13 de octubre:

  • Tigres de Aragua vs Caribes de Anzoátegui
  • Navegantes del Magallanes vs Tiburones de La Guaira
  • Leones del Caracas vs Águilas del Zulia.

Juegos para el miércoles 14 de octubre:

  • Tigres de Aragua vs Caribes de Anzoátegui
  • Bravos de Margarita vs Cardenales de Lara
  • Leones del Caracas vs Águilas del Zulia.

Juegos para el jueves, 15 de octubre:

  • Tiburones de La Guaira vs Caribes de Anzoátegui
  • Bravos de Margarita vs Leones del Caracas
  • Navegantes del Magallanes vs Tigres de Aragua
  • Cardenales de Lara vs Águilas del Zulia.

Juegos para el viernes 16 de octubre:

  • Tiburones de La Guaira vs Caribes de Anzoátegui
  • Bravos de Margarita vs Leones del Caracas
  • Navegantes del Magallanes vs Tigres de Aragua
  • Cardenales de Lara vs Águilas del Zulia.

Juegos para el sábado 17 de octubre:

  • Leones del Caracas vs Caribes de Anzoátegui
  • Tigres de Aragua vs Tiburones de La Guaira
  • Navegantes del Magallanes vs Cardenales de Lara
  • Bravos de Margarita vs Águilas del Zulia.

Juegos para el domingo 18 de octubre:

  • Leones del Caracas vs Caribes de Anzoátegui
  • Tigres de Aragua vs Tiburones de La Guaira
  • Navegantes del Magallanes vs Cardenales de Lara
  • Bravos de Margarita vs Águilas del Zulia.

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