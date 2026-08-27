LVBP: ¡Comienza la cuenta regresiva! Mira el calendario oficial de la primera semana

Cada vez falta menos para escuchar el grito de "ponche, ponche..." en los distintos recintos de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) y este miércoles, se dio a conocer el calendario oficial para la primera semana de acción.
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Quienes se encargaron de compartir la información sobre los enfrentamientos que iniciarán a partir del 12 de octubre fue la directiva de la liga a través de la página oficial de Instagram y a continuación te mostraremos cómo se distribuirán los choques en esa primera semana.
Magallanes debuta ante Tiburones
Los actuales campeones, Navegantes del Magallanes, abrirán el telón de la campaña 2026-2027 contra los Tiburones de La Guaira, un duelo que se llevará a cabo en el José Bernardo Pérez, evidentemente.
Ese será el único encuentro que se disputará el 12 de octubre y el resto de las franquicias comenzarán su zafra regular el martes, 13 de octubre.
Juegos para el martes 13 de octubre:
- Tigres de Aragua vs Caribes de Anzoátegui
- Navegantes del Magallanes vs Tiburones de La Guaira
- Leones del Caracas vs Águilas del Zulia.
Juegos para el miércoles 14 de octubre:
- Tigres de Aragua vs Caribes de Anzoátegui
- Bravos de Margarita vs Cardenales de Lara
- Leones del Caracas vs Águilas del Zulia.
Juegos para el jueves, 15 de octubre:
- Tiburones de La Guaira vs Caribes de Anzoátegui
- Bravos de Margarita vs Leones del Caracas
- Navegantes del Magallanes vs Tigres de Aragua
- Cardenales de Lara vs Águilas del Zulia.
Juegos para el viernes 16 de octubre:
- Tiburones de La Guaira vs Caribes de Anzoátegui
- Bravos de Margarita vs Leones del Caracas
- Navegantes del Magallanes vs Tigres de Aragua
- Cardenales de Lara vs Águilas del Zulia.
Juegos para el sábado 17 de octubre:
- Leones del Caracas vs Caribes de Anzoátegui
- Tigres de Aragua vs Tiburones de La Guaira
- Navegantes del Magallanes vs Cardenales de Lara
- Bravos de Margarita vs Águilas del Zulia.
Juegos para el domingo 18 de octubre:
- Leones del Caracas vs Caribes de Anzoátegui
- Tigres de Aragua vs Tiburones de La Guaira
- Navegantes del Magallanes vs Cardenales de Lara
- Bravos de Margarita vs Águilas del Zulia.