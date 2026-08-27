El presidente al bate: Trump exige la exaltación de Clemens al Salón de la Fama

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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha decidido intervenir en uno de los debates más candentes del béisbol. Tras compartir una partida de golf con la leyenda Roger Clemens, el mandatario utilizó sus redes sociales para exigir la exaltación inmediata del exlanzador al Salón de la Fama. Esta sorpresiva defensa generó una rápida y polémica respuesta del expelotero.

Una defensa presidencial sin precedentes

Para Trump, la prolongada ausencia de Clemens en Cooperstown representa "una injusticia histórica" que el comisionado de la MLB, Rob Manfred, debe corregir. El mandatario insistió en que la leyenda del montículo merece recibir este máximo honor en vida, y no de manera póstuma.

En su mensaje, el presidente destacó los impresionantes números que dejó el lanzador derecho durante su carrera. Recordó que Clemens ostenta siete premios Cy Young (galardón al mejor lanzador de la liga), 354 victorias, 4,672 ponches y dos anillos de Serie Mundial.

El argumento contra la sombra del dopaje

El mandatario fue enfático al recordar que Clemens nunca arrojó un resultado positivo por uso de esteroides u hormonas de crecimiento. Aunque su nombre apareció en el infame Informe Mitchell de 2007, Trump desestimó esas acusaciones como insuficientes para vetarlo.

Para ilustrar su punto, Trump comparó esta situación con la del fallecido Pete Rose, quien apenas en 2025 fue declarado elegible tras décadas de castigo. "No vamos a permitir que Roger pase por lo mismo", sentenció el presidente con firmeza.

La contundente respuesta de Clemens

Roger Clemens, de 63 años, no tardó en reaccionar ante el inesperado respaldo presidencial. A través de su cuenta en la red social X, el exlanzador agradeció las palabras de Trump y aprovechó para lanzar un dardo a la prensa deportiva.

El ganador de siete premios Cy Young culpó a la "politiquería" y a las "noticias falsas" por haberlo mantenido fuera del templo de los inmortales. En su mensaje, el expelotero adoptó una retórica muy similar a la que suele utilizar el propio presidente.

Un choque contra el sistema de votación

"El presidente sabe mejor que nadie lo que son las noticias falsas y las agendas ocultas", escribió Clemens en su perfil. Además, reiteró de manera categórica que jamás utilizó sustancias prohibidas para sacar ventaja en el terreno de juego.

Al final, este debate expone la dura realidad del Salón de la Fama, el cual funciona bajo el criterio de los cronistas deportivos. Estos periodistas han castigado a jugadores envueltos en rumores de dopaje, convirtiendo la elección, según los críticos, en un simple concurso de popularidad.