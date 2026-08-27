MLB: José Altuve se une a Bob Abreu y Omar Vizquel con zafras de 100 o más hits

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José Altuve es un claro ejemplo de superación, talento y constancia. Con todo lo que ha hecho en su carrera ya es considerado uno de los mejores peloteros venezolanos en la historia y recientemente se unió a dos, que también son considerados leyendas con un notable dato: Omar Vizquel y Bob Abreu.

El "Pequeño Gigante" ha sido un verdadero líder dentro de la organización de los Astros de Houston desde el 2011 y aunque en las últimas campañas ha tenido que lidiar con molestias, su capacidad de conectar imparables sigue allí.

José Altuve supera los 100 hits en la campaña e iguala a dos leyendas

De hecho, en la jornada de este martes, el infielder se fue 5-2 en el duelo ante los Yankees de Nueva York, significando estos sus indiscutibles 100 y 101 respectivamente en el presente torneo.

De esa manera, el criollo se unió a sus compatriotas de gran legado Omar Vizquel y Bob Abreu con 14 campañas de 100 o más imparables en el mejor beibol del mundo, para seguir sumando registros que lo lleven a ser un fuerrte candidato para ser elegible a Cooperstown.

En el ranking de hits de por vida, "Astroboy" ya logró superar al "Come dulce" (2470) con 2490 hits en su carrera, pero todavía está lejos de "Manos de seda", quien cosechó 2877 inatrapables.

La diferencia es que Vizquel jugó durante 24 temporadas, Abreu participó en 18, mientras que Altuve lleva 16 años en la MLB y todavía tiene contrato hasta 2029.

Cabe destacar que de estas cuatro figuras, el único que pudo obtener una zafra de 200 o más batazos sin enemigos, fue Altuve, quien no lo hizo una sola vez, sino que lo logró en cuatro oportunidades. Su mejor año en ese aspecto fue en la zafra 2014 con 225 hits.