LVBP: Leones y Bravos tienen un historial reñido cuando juegan en el Estadio Monumental

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Ya hay calendario para la temporada 2026-2027 de la LVBP, al menos para su primera semana. En el caso de los Leones del Caracas, sus aficionados tendrán que esperar hasta el jueves 15 de octubre para ir al Estadio Monumental a ver rugir a su equipo ante los Bravos de Margarita.

Paridad máxima entre capitalinos e insulares

Como muchos saben, desde la campaña 2023-2024 que el conjunto melenudo cambió su cueva del Universitario por el recinto ubicado en La Rinconada. Allí han protagonizado series intensas y reñidas, y justamente una de esas ha sido contra los insulares.

Y es que para ser directos, Leones y Bravos siempre han dividido la serie particular en el Estadio Monumental durante las últimas tres temporadas, con seis victorias por bando.

La única diferencia que se puede sacar de estos enfrentamientos tan parejos es la cantidad de carreras producidas. En este punto es donde los capitalinos cuentan con gran ventaja, pues suman 87 carreras por 73 de sus contrincantes.

Además, esta rivalidad en La Rinconada también es sinónimo de muchas anotaciones: de esos 12 careos, en nueve se han visto al menos unas 10 carreras.

Historial entre Leones del Caracas y Bravos de Margarita en el Estadio Monumental

Temporada 2025-2026

Leones ganó 8 a 2 y 10 a 9

Bravos ganó 3 a 2 y 14 a 8

Temporada 2024-2025

Leones ganó 13 a 9 y 10 a 0

Bravos ganó 7 a 3 y 13 a 8

Temporada 2023-2024

Leones ganó 11 a 2 y 11 a 3

Bravos ganó 4 a 3 y 7 a 0