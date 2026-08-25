LVBP: Esta es una de las tareas pendientes que debe mejorar Leones para la próxima zafra

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El reloj marca la cuenta regresiva y la Liga Venezolana de Béisbol Profesional está a solo 50 días de iniciar un nuevo campeonato. En las oficinas de Leones del Caracas la planificación avanza en múltiples frentes: estructuración de la nómina, firma de la importación y ajuste del cuerpo técnico. Sin embargo, los análisis de rendimiento dejan al descubierto un diagnóstico claro. Para competir por el campeonato en la temporada 2026-2027, el equipo necesita resolver una asignatura pendiente: recuperar el dominio en el estadio Monumental Simón Bolívar.

La historia de Leones del Caracas en el parque de La Rinconada comenzó de forma brillante. Durante la zafra 2023-2024, el conjunto capitalino convirtió su nueva sede en una aduana infranqueable. En aquella ronda regular, Caracas logró un registro de 22 victorias por 10 derrotas ante su público, sumando luego cuatro triunfos en el Round Robin para cerrar con una marca de 26-14 en el recinto.

No obstante, las dos contiendas siguientes mostraron una caída evidente en el rendimiento como local:

En la temporada 2024-2025, el récord en casa cayó a 13 victorias y 15 derrotas durante la fase regular.

En la reciente contienda 2025-2026, el equipo firmó un balance de 14 triunfos y 14 reveses en La Rinconada, quedando fuera de la postemporada tras finalizar en el último lugar de la tabla general.

Sumando las dos últimas campañas, Leones acumula 27 victorias y 29 derrotas jugando en el Monumental durante la ronda regular, una cifra que refleja la pérdida de la ventaja de campo.

El valor de la localía en la LVBP

En una ronda regular de 56 compromisos, jugar para un promedio superior a .600 en casa representa el camino más directo para asegurar el pase a la postemporada. Leones acumula un récord histórico de 53 victorias y 43 derrotas en el Monumental, pero la urgencia pasa por revertir la tendencia negativa de los últimos dos años.