Así va la cuota de peloteros importados de cara a la temporada 2026-2027 de la LVBP

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Las distintas organizaciones de la LVBP comienzan a mover sus piezas de cara a la temporada 2026-2027, especialmente en lo relacionado con la contratación de peloteros importados. Aunque todavía falta camino por recorrer para conocer la estructura definitiva de cada equipo, ya existen nombres confirmados y otros que han surgido a través de distintos reportes.

Tigres y sus importados confirmados

Los Tigres de Aragua son, hasta los momentos, la organización que ha anunciado oficialmente a sus primeras incorporaciones extranjeras: el lanzador Ronnie Williams y el infielder Mason Martin.

Williams regresará nuevamente a Venezuela después de una destacada actuación en México. El derecho tuvo una temporada dominante con los Leones de Yucatán y posteriormente pasó a los Olmecas de Tabasco, donde continúa su experiencia en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) en los playoffs antes de incorporarse a los bengalíes.

Por su parte, Martin llegará con experiencia profesional hasta Triple-A y un historial ofensivo que despertó el interés de la organización aragüeña. El estadounidense viene de actuar con los Algodoneros de Unión Laguna, conjunto con el que registró este año 18 jonrones, 68 carreras impulsadas, 11 dobles y dos triples en la LMB.

Ambos representan las primeras piezas extranjeras anunciadas oficialmente para la venidera campaña, aunque se espera que la lista aumente en las próximas semanas.

Los importados que faltan por anuncio oficial

Mientras las organizaciones terminan de definir sus movimientos, también han surgido varios nombres que, de acuerdo con múltiples reportes, estarían encaminados a jugar en la LVBP esta próxima campaña.

Las Águilas del Zulia contarían con el relevista dominicano José López, que viene de actuar en la Atlantic League.

Los Tiburones de La Guaira, por su parte, estarían sumando al relevista nicaragüense Stiven Cruz, cuya actividad este año ha sido en la sucursal Doble-A de los Cerveceros de Milwaukee.

En el caso de los Navegantes del Magallanes, el dominicano Jesús Reyes volvería a formar parte del equipo después de una actuación importante durante la temporada pasada. El lanzador dejó récord de 3-0 y 4.72 de efectividad en 35 juegos con la Nave.

Finalmente, los Caribes de Anzoátegui tendrían encaminados a tres brazos: los regresos del abridor cubano José Ramón Rodríguez y del relevista dominicano Francis Peguero, además del relevista panameño Bryan Cáceres, quien ha acumulado una vasta experiencia en la Liga Mayor de Beisbol Profesional (LMBP).

Por ahora, estos últimos nombres permanecen en condición de reportes y no han sido confirmados oficialmente por las respectivas organizaciones. La lista, por lo tanto, todavía está lejos de ser definitiva mientras los equipos terminan de estructurar sus importaciones para la temporada 2026-2027.