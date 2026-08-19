LVBP: Tigres de Aragua contará con esta figura desde el primer día

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El infielder venezolano Jermaine Palacios cerró una destacada participación en la Liga Mexicana de Beisbol con Bravos de León y de inmediato enfocó sus esfuerzos en el próximo reto del beisbol invernal. Con la mirada puesta en el inicio de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, el toletero confirmó su compromiso total con la divisa de Tigres de Aragua para la venidera contienda 2026-2027.

Tras una zafra de alto rendimiento en territorio azteca donde bateó para .297 con 10 cuadrangulares, 62 empujadas, 15 dobles y un OPS de .788, Palacios dejó en claro que su preparación no se detiene y que busca mantener el ritmo competitivo para aportar valor inmediato al conjunto aragüeño.

Un paso sólido por el beisbol mexicano

Sobre su balance individual en el circuito veraniego, el propio pelotero valoró los resultados obtenidos pero mantuvo la exigencia personal para los compromisos futuros.

“Fue una buena temporada en México gracias a Dios, pero siempre hay que trabajar para mejorar y ser consistente”, destacó Palacios al evaluar su paso por el torneo azteca.

Sintonía total con la gerencia y el cuerpo técnico

De cara al arranque del campeonato local en Venezuela, la comunicación entre la gerencia deportiva, el cuerpo técnico y el jugador ha sido fluida. La planificación de la organización bengalí contempla contar con sus piezas claves desde las etapas tempranas de la pretemporada para estructurar un plantel sólido desde la voz de playball.

Al ser consultado por su agencia de publicidad, sobre el ambiente interno y los intercambios previos con el estratega del equipo, el infielder señaló que las expectativas son altas para la campaña que se aproxima.

“Tuve comunicación con el manager y fue muy positiva, lo que queda es trabajar en el terreno”, afirmó la figura de Tigres de Aragua respecto a la coordinación con la dirigencia felina.

Compromiso desde la jornada inaugural

Una de las premisas de Tigres de Aragua para este torneo es arrancar con fuerza en el calendario regular. En ese sentido, la presencia de Palacios desde la pretemporada garantiza solvencia defensiva en el campocorto y en la tercera base y mayor profundidad en la alineación ofensiva.

El jugador reafirmó su intención de sumarse a las prácticas de pretemporada tan pronto inicien las convocatorias en el estadio José Pérez Colmenares de Maracay.

“Mi plan es estar desde el primer día con el equipo y ayudar desde el arranque de la temporada, sentenció el toletero sobre su incorporación oportuna”.