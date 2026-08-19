LVBP: Gerente de Leones ya tiene un plan para estructurar el equipo en la 2026-207

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Una de las franquicias a las que le urge tener una buena temporada en la 2026/2027 es la de Leones del Caracas, luego de ocupar el último lugar en la ronda regular anterior. Sin embargo, su gerente general, Juan Cristóbal Coronil, ya cuenta con un plan para estructurar al equipo.

La novena capitalina hizo un movimiento importante en esta off season con las Águilas del Zulia, donde recibieron al jardinero Kenedy Corona, en quien confían que podrá uniformarse y, por lo tanto, ya tienen planificado un posible lineup con su llegada.

José Rondón regresaría al cuadro

De acuerdo a esta estructura, el primer plan está relacionado con José Rondón, quien volverá a sus inicios como pelotero profesional jugando el cuadro interior. Su posición exacta sería la tercera base.

Eso quiere decir que Wilfredo Tovar pasaría a segunda, según las declaraciones del propio Coronil en una entrevista con el portal El Emergente, para darle paso a Corona en los jardines.

¿Cómo quedaría el cuadro de Leones con los cambios?

De esta manera, Coronil declaró que el plan será mover a Yonathan Daza para el jardín izquierdo, que Corona juegue en el centro y Víctor Bericoto en la pradera derecha.

Mientras que el cuadro interior, además de hacer las modificaciones con "La Locura" y Wilfri", tendría a Brainer Bonaci como campocorto y en la inicial a Aldrem Corredor.

Evidentemente, para que este plan pueda ejecutarse durante buena parte del torneo, habrá muchos factores en juego, principalmente el permiso de los dos peloteros que están incluidos en la estructura, Juan Coronil y son miembros de organizaciones en Las Mayores, como es el caso de Coron y Bericoto. Aunado a eso, podrían sumarse otras piezas importantes; todo dependerá de cómo se esté desarrollando el torneo.