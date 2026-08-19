MLB: Eugenio Suárez se acerca a una peculiar marca

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El tercera base venezolano Eugenio Suárez se encuentra en el umbral de una cifra que refleja tanto su contundencia con el madero como el costo de ser un bateador de absoluto poder. Con 1.949 ponches acumulados en su carrera dentro de las Grandes Ligas, el oriundo de Piar está a tan solo 51 abanicados de convertirse en penas el décimo jugador en toda la historia de la MLB en alcanzar la barrera de los 2.000 chocolates.

Un club exclusivo dominado por el poder descomunal

Recibir dos mil ponches en el beisbol organizado no es un indicativo de debilidad, sino una consecuencia directa de perfiles ofensivos agresivos enfocados en dar batazos de largo metraje. Los nombres que preceden a Suárez en esta particular lista histórica confirman que para abanicar tanto la brisa hay que mantenerse activo durante muchos años en la élite del juego.

Reggie Jackson encabeza la tabla con 2.597 abanicados, seguido por figuras inmortalizadas en el Salón de la Fama y leyendas del cuadrangular como Jim Thome con 2.548, Adam Dunn con 2.379, Sammy Sosa con 2.306 y Alex Rodríguez con 2.287.

La lista continúa con astros de la talla de Miguel Cabrera, quien finalizó su ilustre trayectoria con 2.105 ponches, seguido por Giancarlo Stanton, Paul Goldschmidt, Andrés Galarraga con 2.003 y Justin Upton con 1.971. Suárez se ubica justo en la casilla número 11, listo para desplazar a Upton e ingresar en el mítico Top 10.

Huella venezolana en las Mayores

Para el beisbol venezolano, la llegada de Eugenio Suárez a este hito representa una coincidencia fascinante. De concretar la marca, Suárez se unirá a Miguel Cabrera y a Andrés "El Gran Gato" Galarraga como los únicos bateadores criollos en sobrepasar los dos mil chocolates en las Grandes Ligas.

Al igual que Cabrera y Galarraga, el antesalista ha cimentado su prestigio a fuerza de batazos extravases y jonrones decisivos. La agresividad en la caja de bateo forma parte integral de su identidad en el terreno.

El costo de la potencia ofensiva

En la era moderna de las Grandes Ligas, las métricas avanzadas priorizan el poder sobre el contacto. Bateadores como Suárez asumen un mayor porcentaje de abanicados como un intercambio aceptable a cambio de producir batazos de cuatro esquinas y remolcar carreras con regularidad.