LVBP: Ildemaro Vargas no lo duda ni un segundo: "Voy a jugar con Cardenales"

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La afición de los Cardenales de Lara ya conoce la respuesta de uno de sus principales referentes. Y es que Ildemaro Vargas tiene claro cuál será su próximo paso una vez termine sus compromisos en las Grandes Ligas con los D-backs de Arizona.

El experimentado infielder aseguró que mantiene firme su compromiso de volver a vestir el uniforme crepuscular para la temporada 2026-2027 de la LVBP, aunque todavía no existe una fecha definida para su incorporación.

Ildemaro, nuevamente a las órdenes de Cardenales

En una entrevista con el periodista Marcos Grunfeld, Ildemaro Vargas dejó una frase que despeja cualquier duda sobre su participación con el conjunto larense.

“Termino aquí y me voy de una para Venezuela. Voy a jugar con Cardenales. Van a obtener lo mejor de mí porque me dieron la oportunidad de desarrollarme como pelotero. Estoy emocionado por ayudar al éxito de Lara”, expresó el capitán de la organización.

El oriundo de Caripito no puede establecer un día exacto para su llegada al país, debido a que Arizona todavía pelea por un puesto en la postemporada de la Liga Nacional. En caso de que los D-backs no avancen a octubre, quedaría disponible a partir del 27 de septiembre.

Ildemaro Vargas mantiene una relación especial con la LVBP y los Cardenales. Desde su debut con los Pájaros Rojos en la temporada 2015-2016, únicamente estuvo ausente en la campaña 2019-2020.

Justamente, desde la zafra 2020-2021 ha participado de manera consecutiva en el torneo venezolano, una rutina que considera clave para mantenerse preparado durante la temporada de Grandes Ligas.

“El deseo de ir a jugar a Venezuela siempre está presente. Eso me ayuda a llegar al Spring Training listo para pelear por un puesto en las Grandes Ligas”, comentó.

A pesar de estar disputando una temporada de gran exigencia en MLB, con más de 100 juegos por primera vez en su carrera, Ildemaro mantiene la intención de volver a Lara y aportar su experiencia en la búsqueda de nuevos objetivos para la organización.