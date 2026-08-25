LVBP: Cafecito Martínez se sincera sobre Ozzie Guillén y explica por qué lo admira tanto

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José “Cafecito” Martínez repasó distintos momentos de su carrera durante su participación en el podcast Se Habla Deportes, pero hubo un nombre que apareció de manera especial en sus reflexiones: Oswaldo Guillén. Para el experimentado jugador, pocas figuras representan mejor el liderazgo y el conocimiento del beisbol venezolano que el histórico estratega.

Cafecito, quien mantiene una relación cercana con Ozzie, no dudó en colocarlo por encima del resto cuando se le preguntó por su valoración, además que destacó su sabiduría, experiencia, claridad y capacidad para liderar como esos detalles que lo convierten en una referencia única.

La admiración de Cafecito por Ozzie

Una de las conversaciones más personales entre ambos ocurrió cuando Martínez tomó la decisión de retirarse como pelotero profesional. Guillén le habló entonces desde su propia experiencia y le hizo entender que abandonar el beisbol por decisión propia también podía ser una manera de cerrar una carrera a lo grande.

“Lo que me dio a entender fue que a veces es difícil tomar esa decisión, especialmente cuando estás dejando buenos números. Me dijo que así se retiran los grandes, que si pensaba que ese era el mejor momento para eso que lo hiciera, porque a él lo retiraron. Cuando un pelotero decide cuándo es, créeme que es sorprendente”, recordó.

Más allá de ese consejo, Cafecito resaltó que suele escuchar con atención cada palabra de Guillén por la manera directa en la que expresa sus opiniones.

“Son muchas las palabras que él me ha dicho y yo siempre lo tomo como un ejemplo, por la claridad y la honestidad. Ese es mi principio. Cada cosa que dice Ozzie, yo siempre la escucho; cada cosa que hace, yo la veo. Es un tipo íntegro, un tipo que nadie quiere, pero sí lo respetan”, señaló.

La admiración de Cafecito no se limita a la relación personal. También considera que Guillén ocupa un lugar especial dentro de la historia del beisbol venezolano, tanto por lo conseguido como jugador y mánager como por su personalidad.

“Por eso yo admiro mucho a Ozzie, porque donde quiera que se pare, así le digan lo que digan, es el mejor de Venezuela. Póngalo donde sea. En la actitud, en el profesionalismo”, sentenció.

Para el ahora expelotero, esa combinación de experiencia, carácter y honestidad explica por qué Oswaldo Guillén continúa siendo una de las voces venezolanas más respetadas dentro del beisbol.