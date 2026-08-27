Historial en el día inaugural: así le ha ido a los Leones del Caracas en los últimos años

Suscríbete a nuestros canales

La pasión por la pelota criolla está más viva que nunca con el anuncio oficial del calendario para la temporada 2026-2027 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). La voz de "play ball" se escuchará con un duelo de alto voltaje entre los vigentes monarcas de la liga, encendiendo la emoción de la fanaticada desde el primer día.

Un duelo de campeones para abrir la fiesta

La nueva zafra pondrá frente a frente a los Navegantes del Magallanes y a los Tiburones de La Guaira en el partido inaugural. Este emocionante enfrentamiento marcará el inicio oficial de la búsqueda por la gloria en el béisbol invernal venezolano.

Mientras tanto, los fieles seguidores de los Leones del Caracas ya tienen una cita marcada en rojo en el calendario. Su amado equipo melenudo debutará como local en el Estadio Monumental el jueves 15 de octubre, recibiendo la visita de los Bravos de Margarita. Sin embargo, su estreno en la liga será el el 13 de octubre en el Luis Aparicio "El Grande" de Maracaibo ante la Águilas del Zulia.

Tradición y antecedentes en los arranques

Iniciar la campaña con el pie derecho es una prioridad para los capitalinos, una tarea que han sabido sortear con altibajos recientemente. En sus últimos cinco compromisos inaugurales, los avileños exhiben un balance positivo de tres victorias y dos reveses.

Repasar esos arranques permite ver el pulso con el que los Leones han encarado la voz de "Play Ball" en los últimos años. Comenzando en la temporada 2021-2022 con un triunfo convincente de 7-3 frente a los Tigres de Aragua en Maracay.

Ajustes y rachas en los duelos iniciales

Para la campaña 2022-2023, la tropa melenua celebró en casa al superar ajustadamente 2-1 a las Águilas del Zulia en el Estadio Universitario. Sin embargo, el camino no siempre estuvo libre de obstáculos para los dirigidos de turno.

En la zafra 2023-2024 sufrieron un duro tropiezo al caer 8-0 ante los Caribes de Anzoátegui en su propia casa. Aunque lograron redimirse en el torneo 2024-2025 propinándole una paliza de 11-4 a los zulianos, la última visita a la isla en la 2025-2026 dejó un sabor amargo tras caer 6-2 ante los Bravos.