MLB: ¡Histórico! Javier Sanoja iguala récord de Elly De La Cruz y Pete Crow-Armstrong

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Javier Sanoja tuvo una noche espectacular con Miami Marlins al convertirse en uno de los jugadores de 23 años o menos en conseguir al menos tres hits y tres bases robadas en un mismo partido. El venezolano protagonizó una actuación ofensiva y de velocidad que lo coloca junto a nombres destacados de las Grandes Ligas.

Sanoja se une así a Elly De La Cruz y Pete Crow-Armstrong como los últimos tres peloteros de 23 años o menos que han logrado esta combinación estadística, de acuerdo con Just Baseball. El dominicano lo consiguió en dos ocasiones durante la temporada 2024, mientras que el patrullero de Chicago también alcanzó la hazaña ese mismo año.

El desempeño de Sanoja representa otro momento importante en su desarrollo dentro de los Marlins. El utility venezolano demostró su capacidad para aportar tanto con el bate como en las bases, protagonizando una jornada que quedará registrada entre las actuaciones más destacadas de los jóvenes jugadores de MLB.

Sanoja evita barrida e Boston a Marlins

Como noveno bate de los peces en la cartelera de este miércoles 26 de agosto, el tercera base aprovechó todas sus oportunidades en bases, sacudiendo tres imparables y estafando hasta tres almohadillas. En la parte baja de la octava entrada, el venezolano fue el encargado de poner cifras definitivas con sencillo al jardín central para traer al plato la cuarta y definitiva anotación de la organización de la Florida.

Sanoja elevó sus registros ofensivos tras su desempeño contra los Medias Rojas, luciendo promedio al bate de .280, seis cuadrangulares, 51 remolcadas, 98 hits, 33 anotadas, .318 en porcentaje de embasado (OBP) y un OPS de .738 en 116 partidos.