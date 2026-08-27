Drama en Cincinnati: ponen en waivers a Eugenio Suárez horas después de su Grand Slam

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Los Rojos de Cincinnati pusieron en waivers al venezolano Eugenio Suárez y TJ Friedl, según informó el periodista Ken Rosenthal, de The Athletic. Ambos jugadores estarán disponibles durante un periodo de solo horas para que cualquier equipo de MLB pueda reclamarlos.

De acuerdo con el reporte, la expectativa es que los dos jugadores superen el proceso de waivers y permanezcan con los Reds, a menos que la organización decida designar a alguno de ellos, o a ambos, para asignación. La situación representa un nuevo capítulo en una temporada complicada para Suárez, quien regresó a Cincinnati con grandes expectativas, pero hasta el momento batea para .208/.295/.410 en 103 encuentros.

A pesar de registrar un WAR de -0.4 según Baseball-Reference, el venezolano todavía ha aportado poder a la ofensiva de los Reds. El tercera base suma 19 cuadrangulares y 57 carreras impulsadas, cifras que lo colocan entre los cinco mejores bateadores del equipo en ambas categorías.

El antesalista regresó a Cincinnati mediante un contrato de un año como agente libre después de conectar 30 jonrones en 2024 y alcanzar 49 vuelacercas en 2025, aunque en su regreso no ha podido acercarse a ese nivel de producción.

¿Qué significa ser puesto en waivers?

Este movimiento significa que un equipo pone temporalmente a un jugador a disposición del resto de las organizaciones de Grandes Ligas. Durante este proceso, las demás novenas cuentan con un periodo determinado para reclamar al pelotero y asumir su contrato. Esto no representa automáticamente que el jugador haya sido despedido o que esté fuera de su conjunto, ya que puede permanecer con la organización mientras se desarrolla el proceso.

Si ningún equipo reclama al pelotero, este supera los waivers y puede continuar con su club actual, salvo que la organización decida tomar otra medida, como designarlo para asignación. En cambio, si otro equipo lo reclama, las partes deben seguir las reglas correspondientes para determinar su destino.

En el caso de Suárez, la decisión llega después de haber conectado Grand Slam en la jornada de este miércoles contra los Gigantes de San Francisco, siendo determinante en la remontada de su equipo (10x9). El experimentado infielder cerró una productiva presentación de 5-2 con jonrón, cuatro impulsadas y una anotada.