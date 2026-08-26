El capitán avisa: Aaron Judge da un gran paso en su recuperación bajo techo

Suscríbete a nuestros canales

Mientras los Yankees realizaban su práctica de bateo habitual en el terreno, la verdadera noticia se desarrollaba bajo techo. Aaron Judge, el capitán del equipo, comenzó a hacer swings ante envíos por encima del brazo. Este es el primer entrenamiento de este tipo que realiza el toletero desde su lesión.

Según el mánager Aaron Boone, el proceso sirve para seguir evaluando la evolución y sanación de su costilla derecha.

Previo a esto, el trabajo de Judge se limitaba a batear sobre un tee y recibir lanzamientos suaves. Además, el jardinero ya comenzó a realizar tiros a 100 pies de distancia y a correr en los jardines del Yankee Stadium.

Plan de acción sin prisas

Aunque el equipo no ha establecido un cronograma oficial, los próximos pasos del jugador están claros. Tras superar esta etapa, se espera que Judge enfrente lanzamientos a mayor velocidad utilizando máquinas especializadas como la Trajekt.

Posteriormente, el capitán avanzará a sesiones de práctica de bateo en vivo para simular condiciones reales. Es muy probable que necesite una asignación de rehabilitación en las Ligas Menores antes de regresar al equipo grande.

Boone explicó que el progreso depende de cómo el cuerpo de Judge responda a cada prueba. "A veces el avance se acelera y a veces se da un paso atrás, pero lo está haciendo bastante bien", aseguró el estratega.

El rol defensivo es clave

Los Yankees descartaron apresurar el regreso de Judge utilizándolo exclusivamente como bateador designado. El cuerpo técnico considera fundamental que recupere su nivel para aportar tanto en la ofensiva como en la defensa del equipo.

Boone destacó que la actual estructura del roster exige que el capitán regrese a su posición habitual. Jugadores como Luis García Jr., Ben Rice y Paul Goldschmidt ya cubren otras áreas clave en la alineación.

"No digo que no vaya a haber un día en el que sea bateador designado, pero mi plan principal es que juegue en el jardín derecho", sentenció el mánager neoyorquino.

Novedades en el montículo

Por su parte, el lanzador Clarke Schmidt también mostró avances significativos tras su cirugía Tommy John del año pasado. El diestro realizó una práctica de bateo en vivo, enfrentando a miembros del cuerpo técnico.

Se espera que Schmidt inicie pronto una asignación de rehabilitación en Ligas Menores con la meta de unirse al bullpen. El jugador admitió que regresar como abridor este año es poco realista por la cantidad de pitcheos que requeriría.

Matt Blake, coach de pitcheo, elogió la velocidad de Schmidt, que alcanzó las 95 millas por hora. "Creo que definitivamente podría ayudarnos en el bullpen con una o dos entradas", concluyó Boone con optimismo.