MLB: La dura travesía de Anthony Santander en Toronto

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La firma de Anthony Santander con los Azulejos de Toronto generó altas expectativas tras la firma de un contrato de cinco años y 92.5 millones de dólares en enero de 2025. El jardinero venezolano venía de despachar 44 cuadrangulares con los Orioles de Baltimore, consolidándose como un bateador de poder respetado a ambos lados del plato. Sin embargo, la efectividad mostrada en sus mejores años se ha visto pausada debido a constantes complicaciones físicas.

Las molestias iniciales en la temporada 2025

El calvario físico del patrullero comenzó a manifestarse a los pocos meses de su llegada a la franquicia canadiense. Durante mayo de 2025, el jugador sufrió molestias en el hombro izquierdo e inflamación en la cadera que lo llevaron a perder tiempo de juego.

Posteriormente, a finales de ese mismo mes, la inflamación en el hombro se agudizó. Esta situación obligó al cuerpo médico de Toronto a ingresarlo en la lista de lesionados de 10 días, requerimiento que más tarde se extendió a la lista de lesionados de 60 días. Santander estuvo fuera durante 100 compromisos de la ronda regular.

A pesar de reincorporarse a tiempo para el tramo final, los problemas no terminaron ahí. Una lesión en la espalda le impidió participar en los últimos 11 juegos de la postemporada. Su balance final de esa primera campaña apenas alcanzó 54 choques disputados, registrando una línea ofensiva de .175/.271/.294.

El retroceso a inicios de 2026

Al culminar la temporada 2025, el plan del jugador y del equipo fue optar por un tratamiento conservador enfocado en rehabilitación y fortalecimiento. Sin embargo, al iniciar su progresión de bateo en enero de 2026, Santander volvió a sentir incomodidad en la zona afectada.

Nuevos estudios médicos revelaron daños severos en el labrum de su hombro izquierdo que no habían sido visibles en las resonancias magnéticas previas. La intervención quirúrgica fue inevitable. En febrero de 2026, el oriundo de Margarita pasó por el quirófano para reparar el labrum.

Situación en la lista de lesionados

El equipo colocó a Santander en la lista de lesionados de 10 días a finales de marzo de 2026. Pocos días después, el 5 de abril de 2026, fue transferido oficialmente a la lista de lesionados de 60 días. Durante todo lo que va de la temporada 2026 de las Grandes Ligas, el patrullero no ha podido registrar un solo juego disputado.

Diagnóstico reciente y proyecciones

El tiempo de recuperación estimado tras la cirugía se fijó inicialmente entre cinco y seis meses. Aunque en junio se contempló la posibilidad de que comenzara a hacer swing, el proceso sufrió un contratiempo a mediados de julio debido a que el jugador volvió a experimentar molestias en el hombro intervenido. Debido a este malestar, Santander recibió una nueva inyección de cortisona y tuvo que posponer los entrenamientos de bateo.

A la fecha, el jugador continúa en el proceso de rehabilitación. Ante la ausencia de una fecha concreta para iniciar una asignación de rehabiitación en Ligas Menores, la posibilidad de que regrese al terreno durante el cierre de la ronda regular se mantiene bajo estricta observación médica por parte de la organización.