MLB: Milwaukee sigue imparable gracias al poder venezolano

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A falta de poco más de un mes para que termine la temporada regular del beisbol de las Grandes Ligas, los Cerveceros de Milwaukee son, indiscutiblemente, el mejor equipo de todo el beisbol, con un récord de 81 triunfos y 50 derrotas que habla por sí solo.

El equipo dirigido por Pat Murphy ha demostrado ser el más completo de esta campaña, con un cuerpo de lanzadores sensacional, que ha estado implacable, y una ofensiva que ha sabido estar a la altura de los desafíos más complicados, para convertir al equipo en una auténtica máquina de ganar juegos de pelota.

Los últimos encuentros de la zafra han servido precisamente para que Milwaukee reafirme su buen momento, al salir victoriosos ante varios rivales de nivel, con un rendimiento formidable de sus cuatro peloteros venezolanos: Jackson Chourio, William Contreras, Luis Lara y Antonio Senzatela, quienes han sabido comandar los triunfos.

"Arepa Power" en Milwaukee

En efecto, los Cerveceros de Milwaukee atraviesan una racha bastante buena, al haber ganado siete de sus últimos 10 compromisos, lo que significa además que han ganado las últimas tres series que han disputado. En esta seguidila, los venezolanos han brillado con luz propia.

William Contreras, receptor del equipo, jugó en nueve de los 10 encuentros, en donde dejó registro de .361 de promedio, .915 de OPS, un cuadrangular, tres extrabases y seis carreras remolcadas. Jackson Chourio también ha sido productivo, con línea de .325/.386/.375/.761, par de dobles, dos empujadas y dos bases estafadas.

Finalmente, el novato Luis Lara también ha explotado en estos 10 juegos, al dejar average de .314, OPS de .819, un cuadrangular, tres extrabases y cinco remolcadas. Además, desde la lomita, Antonio Senzatela se ha fajado con efectividad de 3.86 y par de holds en ese lapso, para reafirmar que Venezuela ha sido importante para Milwaukee.