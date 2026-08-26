Tensión en los Astros: Jim Crane rompe el silencio y deja en el aire el futuro de Joe Espada

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Jim Crane, propietario de los Astros de Houston, confirmó que el mánager Joe Espada continuará al mando del equipo. Sin embargo, aclaró de manera contundente que su permanencia solo está garantizada por el resto de la actual temporada.

Esta declaración surge apenas un día después de la desvinculación del gerente general, Dana Brown. El movimiento gerencial ha dejado a Espada sin uno de sus principales aliados, incrementando los rumores sobre su inminente salida del club.

Evaluación a final de temporada

La incertidumbre sobre la continuidad del estratega boricua más allá de este año es cada vez más evidente. "Le dijimos que lo abordaríamos al final de la temporada y nunca hemos cambiado esa respuesta", sentenció Crane sobre el futuro del mánager.

Esta postura firme deja entrever que la salida de Espada podría ser el próximo gran cambio de la franquicia. Su ciclo, que inició tras el retiro de Dusty Baker a finales de 2023, parece haber entrado en una fase de evaluación definitiva.

El impacto de perder a un aliado

La partida de Brown representa un duro golpe anímico para Espada en la recta final del campeonato. El dirigente confesó que mantuvieron una conversación muy profunda y emotiva tras conocerse la noticia de la separación mutua.

"Me dio la oportunidad de ser el mánager de este equipo; fue una charla difícil", relató el piloto sobre su exjefe. Mientras se define el nuevo rumbo, un comité interno liderado por Jeff Bagwell asumirá las responsabilidades de la gerencia general.

La presión de ganar en el presente

Mientras su futuro a largo plazo se debate en las oficinas, Espada debe lidiar con la urgencia inmediata de clasificar a los playoffs. Los Astros buscan enderezar el rumbo de una campaña irregular para no repetir el fracaso del año pasado, cuando quedaron fuera de octubre.

Antes de enfrentarse a los medios, Crane se reunió en privado con el mánager para exigir resultados inmediatos. "Mi responsabilidad es liderar a este equipo hoy; salgo de la oficina listo para empezar", concluyó Espada, enfocado en el presente.