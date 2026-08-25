El fin del arresto: Oswaldo Pirela sale de custodia de ICE y regresa a casa en Arizona

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Oswaldo Pirela, entrenador de ligas menores de los Padres de San Diego, finalmente fue puesto en libertad bajo fianza. El venezolano de 34 años había sido detenido la semana pasada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La liberación del entrenador fue confirmada por su esposa a la periodista Laura Acevedo de ABC 10News. Además, un portavoz de la familia ratificó a The Athletic que el coach ya se encuentra descansando en casa.

El origen del sorpresivo arresto

El coordinador de receptores de El Paso Chihuahuas, filial Triple-A de San Diego, fue interceptado el 16 de agosto. Agentes del ICE lo abordaron mientras se encontraba en el Aeropuerto Internacional de El Paso.

De acuerdo con The New York Times, el detonante de la detención fue que Pirela no portaba su permiso de trabajo. Naivy Domínguez, madre del técnico, explicó que él se dirigía a su hogar en Peoria, Arizona, en un vuelo matutino.

Cabe destacar que tanto el entrenador como su núcleo familiar directo tienen solicitudes de asilo pendientes en Estados Unidos.

La versión de las autoridades

Tras la captura inicial, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) argumentó que Pirela había extendido su estadía irregularmente. Detallaron que ingresó legalmente en septiembre de 2014, pero su permiso venció en febrero de 2018.

Las autoridades enfatizaron que, al momento de ser abordado por los agentes, carecía de documentación que avalara su estatus legal. Tras conocerse su liberación bajo fianza de este lunes, ABC 10News buscó una actualización del DHS sin obtener respuesta.

Incertidumbre en la franquicia

Pirela ha sido parte integral del sistema de desarrollo de los Padres de San Diego desde la temporada 2024. Su trabajo con los receptores en las filiales de ligas menores lo consolidó en la organización.

Pese a la resolución temporal de su estatus con ICE, el equipo californiano no ha emitido un comunicado oficial. Hasta el momento, la directiva mantiene un silencio absoluto sobre la posible continuidad o rescisión de su contrato.