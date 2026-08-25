El regreso de Ketel Marte: Los Diamondbacks preparan su vuelta al diamante

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Los Arizona Diamondbacks tienen la esperanza de recuperar a Ketel Marte la próxima semana. El tres veces All-Star volvería a la alineación tras desaparecer sorpresivamente antes de un duelo en Boston. Así lo dio a conocer el mánager del equipo, Torey Lovullo, confirmó este lunes los planes de la organización.

La idea central es que el segunda base regrese para la serie en casa contra los Philadelphia Phillies. "Eso es lo que estamos considerando en este momento", aseguró Lovullo a los medios.

Marte ingresó inicialmente a la lista restringida tras su misteriosa ausencia. Poco después, fue transferido a la lista de lesionados de 10 días por una leve inflamación en su rodilla izquierda.

El estratega también reveló que Marte ya retomó las prácticas en las instalaciones de Scottsdale. Explicó que ya existe una estrategia deportiva clara para que el jugador vuelva al campo totalmente recuperado.

Silencio en el vestuario

A pesar de su inminente regreso, el veterano de 32 años todavía no ha dado explicaciones a sus compañeros. Su partida repentina ocurrió en el momento más crítico y exigente de la temporada.

Los Diamondbacks se encuentran inmersos en una dura batalla por clasificar a la postemporada. Actualmente, mantienen una mínima diferencia de juegos con los San Diego Padres por el último comodín de la Liga Nacional.

Un historial de ausencias

Esta no es la primera vez que Marte se ausenta del equipo sin un permiso previo. De hecho, es el segundo año consecutivo que protagoniza un episodio de este tipo con la franquicia.

Durante la campaña pasada, fue colocado en la lista restringida luego de que su casa en Arizona fuera asaltada. Este incidente ocurrió durante la pausa del Juego de Estrellas.

En aquella ocasión, el pelotero tuvo que viajar de urgencia a la República Dominicana. Tras perderse tres compromisos, regresó al equipo y ofreció disculpas públicas por su repentina ausencia.

El respaldo del mánager

Lovullo destacó que Marte es una persona bastante reservada y cautelosa. Por ello, la gerencia y el cuerpo técnico buscan el momento ideal para que hable con el resto del plantel.

"Buscamos crear el ambiente más propicio para que pueda reintegrarse a este entorno", comentó el mánager. "Una de las cosas que hace a Ketel un jugador tan extraordinario es que sigue su propio camino", afirmó. "No quiero que haya abucheos; entiendo que existe la posibilidad, pero nosotros lo apoyaremos siempre", concluyó.

Sin embargo, dejó claro que la decisión de dar explicaciones dependerá exclusivamente del propio jugador. El dirigente reiteró que respeta su forma de ser y no lo obligará a hacer algo incómodo. Finalmente, abordó la posibilidad de que los fanáticos reciban al jugador con frialdad.