"vamos a ganarlo todo": la ambiciosa promesa de los nuevos dueños de Los Padres

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El matrimonio conformado por José E. Feliciano y Kwanza Jones asumió oficialmente el control mayoritario de los Padres de San Diego. Tras una histórica compra de 3.900 millones de dólares, los nuevos propietarios dejaron clara su ambiciosa visión para la franquicia.

El objetivo es la Serie Mundial

Durante su presentación, Feliciano fue tajante al establecer la prioridad deportiva de la organización. "Necesitamos ganar una Serie Mundial", declaró con firmeza el empresario. "Es así de simple, y eso es lo que vamos a hacer".

Jones, quien compuso e interpretó una canción para el equipo durante el evento, respaldó este nivel de exigencia. "Si escucharon la letra, vamos a ganar. ¡Vamos a ganarlo todo! Esperamos que sea más pronto que tarde", exclamó con entusiasmo.

El compromiso con la comunidad

La pareja enfatizó que su impacto irá más allá del diamante, enfocándose en la labor social. Jones aseguró que volcarán su pasión en mejorar las comunidades de San Diego y Baja California.

"Hemos construido nuestra vida basándonos en entendernos juntos, y estamos totalmente comprometidos", explicó Kwanza. Aclaró que su dedicación a la organización es absoluta y que sus promesas "no son palabras vacías".

Finanzas y el legado de Seidler

Feliciano también rindió homenaje al fallecido Peter Seidler, prometiendo honrar su agresiva búsqueda de la victoria. "Queremos continuar con el legado que dejó Peter: soñar en grande, hacer lo imposible", reflexionó el puertorriqueño.

Respecto al presupuesto para competir en Las Mayores, el inversor prometió un enfoque estratégico. "Vamos a vivir dentro de nuestras posibilidades... pero insisto, queremos ganar", aclaró Feliciano sobre su estrategia financiera.

Subrayó que apoyarán el objetivo del campeonato de múltiples maneras. "En algunos momentos seremos agresivos, pero siempre lo haremos pensando en el bienestar a largo plazo del equipo", sentenció.

Un toque personal y carismático

La energía de la presentación reflejó la personalidad de los nuevos líderes. Feliciano aprovechó para lucir la camiseta número 21 en honor a su compatriota e ídolo, Roberto Clemente.

Jones reveló que su canción se inspiró en una reciente y espectacular atrapada de Fernando Tatis Jr. Además, contó que intentó que su esposo hiciera los coros del tema, pero él se negó rotundamente.

"Mi único talento musical es mi nombre", bromeó Feliciano, haciendo alusión al famoso cantante con el que comparte nombre.