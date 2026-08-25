MLB: Salvador Pérez está de vuelta: batea, produce y los Reales siguen enrachados

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El presente ofensivo de Salvador Pérez comienza a tomar otro color en un momento importante de la temporada. El capitán de los Reales de Kansas City ha encontrado consistencia con el madero durante sus últimos compromisos, coincidiendo además con una racha ganadora que ha devuelto protagonismo a la novena.

Salvy produce y Kansas City no deja de ganar

Durante esos siete compromisos, Salvador Pérez bateó para .360 de promedio, producto de nueve hits en 25 turnos. Además, conectó un jonrón y dos dobles, mientras que remolcó seis carreras y anotó otras cinco.

La producción también se ha traducido en regularidad: el grandeliga venezolano acumula cinco juegos consecutivos con al menos un imparable y lleva dos encuentros seguidos remolcando carreras.

Su buen momento coincide con el mejor tramo colectivo de Kansas City en semanas. Los Reales completaron una estadía perfecta de 7-0 en casa y llegaron a ocho triunfos consecutivos, su racha más larga de la temporada. Por ahora se encuentran a ocho de distancia del Comodín, con récord de 58-74.

Para Salvador Pérez, quien además ya es el líder histórico de los Reales en jonrones, el objetivo ahora será mantener este ritmo ofensivo mientras Kansas City intenta prolongar su reacción en la recta final de la temporada.

Números de Salvador Pérez en sus últimos siete juegos