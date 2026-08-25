El Club de las 300 bases robadas en la MLB: Estos son los venezolanos que superaron esa barrera

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La velocidad ha sido una de las grandes virtudes de numerosos peloteros venezolanos que han pasado por las Grandes Ligas. Sin embargo, solo un selecto grupo ha logrado superar la barrera de las 300 bases robadas, una muestra de constancia y capacidad para aportar en los senderos durante varios años.

Seis venezolanos en el Club de las 300 estafadas

Luis Aparicio encabeza este selecto listado con 506 bases robadas en 2.599 juegos, cifra que refleja una de las principales características de su legendaria carrera. El miembro del Salón de la Fama fue uno de los mejores exponentes de la velocidad en su época y estableció una referencia que todavía permanece entre los venezolanos.

Omar Vizquel ocupa el segundo lugar con 404 estafadas en 2.968 encuentros. El histórico campocorto, reconocido principalmente por su extraordinaria defensa, también desarrolló una carrera de enorme longevidad que le permitió alcanzar esta destacada cifra.

Bob Abreu llegó a 400 bases robadas en 2.425 juegos, combinando su velocidad con una notable capacidad ofensiva. El Comedulce fue uno de los peloteros venezolanos más completos de su generación y consiguió mantenerse como una amenaza constante en las bases.

Elvis Andrus acumuló 347 estafadas en 2.059 partidos. El campocorto, dueño de una extensa trayectoria en MLB, se convirtió en uno de los venezolanos más productivos en los senderos durante su generación.

José Altuve registra 329 bases robadas en 2.081 juegos y es el único jugador activo de este grupo que ya superó la barrera de las 300. El estelar infielder de los Astros de Houston ha construido una carrera marcada por su producción ofensiva, pero también por su capacidad para aprovechar su velocidad.

David Concepción completa el listado con 321 estafadas en 2.488 compromisos. El histórico campocorto de los Rojos de Cincinnati fue uno de los referentes venezolanos de su época y dejó su huella tanto por su defensa como por su aporte en las bases.

Foto: Baseball Reference

Acuña y Giménez, los candidatos activos

Entre los venezolanos activos que todavía podrían alcanzar las 300 bases robadas aparecen Ronald Acuña Jr., con 222 en 896 juegos, y Andrés Giménez, quien suma 130 en 792 encuentros. Por ritmo de carrera, el de La Sabana es el candidato más cercano y con mayores posibilidades de ingresar próximamente a este selecto grupo.