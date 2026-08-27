MLB: Luis Lara se luce con su ofensiva estelar en Milwaukee

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La adaptación de Luis Lara a las Grandes Ligas continúa dejando señales alentadoras y prometedoras. El venezolano volvió a tener una actuación productiva con los Cerveceros de Milwaukee en el compromiso del miércoles 16 de agosto ante los Mets de Nueva York en el Citi Field.

El jardinero de 21 años respondió con dos imparables en cuatro turnos, pisó el plato en una ocasión y se robó una almohadilla. Con esa actuación, deja en claro que cuenta con fortalezas suficientes para convertirse en un verdadero dolor de cabeza para los lanzadores rivales.

Luis Lara mantiene el ritmo ofensivo con Milwaukee

El joven criollo llegó a cinco encuentros consecutivos conectando al menos un hit, estableciendo así su mejor cadena de encuentros con imparables desde que debutó en la Gran Carpa. La consistencia comienza a convertirse en una de las características más determinantes en una franquicia que espera llegar lo más lejos posible este 2026.

Además, Lara ha contribuido con 16 carreras anotadas y 17 remolcadas, mientras presenta un promedio de bateo de .267.

Finalmente, a falta de un mes de acción en la temporada regular, Luis Lara tiene todo en sus manos para consolidarse por completo como una de las grandes estrellas del futuro en el mejor beisbol del mundo.