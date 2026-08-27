Venezuela sella su boleto a la fase final del Mundial de béisbol femenino

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Venezuela consiguió una categórica victoria por 10-0 frente a Filipinas para asegurar su clasificación directa a la fase decisiva del Mundial de Beisbol Femenino. Un torneo que se llevará a cabo el próximo 2027 en los Estados Unidos, donde buscarán una hazaña más en el deporte.

La ofensiva venezolana respondió desde el primer momento, anotando carreras en todas las entradas del encuentro. Por otra parte, desde el montículo, Abril Amaro firmó una actuación consagratoria al trabajar la ruta completa, permitiendo 4 hits, 1 boleto y 4 ponches.

Su impecable repertorio mantuvo a raya a la ofensiva rival durante todo el compromiso. Mariana Natera fue la más destaca a nivel ofensivo: 4 turnos 2 hits, 1 anotada, 1 impulsada; además Srishna Arciniega con: 3 turnos, 2 hits, 2 anotadas y 3 impulsadas.

Con el boleto asegurado para la próxima fase, el equipo cerrará su participación enfrentándose este miércoles al combinado de Cuba. Un juego sin presiones, donde lo más importante es cerrar con broche de oro para luego pelear por otra alegría para Venezuela en el Beisbol Mundial.

¿Cómo será la fase final del Mundial de Béisbol Femenino 2027?

El Mundial de Béisbol Femenino 2027 reunirá a las seis mejores selecciones del planeta en un formato de grupo único tipo todos contra todos. Esta etapa decisiva definirá las medallas y consagrará a la potencia mundial que dominará la disciplina durante los próximos años.

Los combinados nacionales clasificados que consiguieron su boleto en las rondas previas de grupos son: Estados Unidos, Canadá y Australia por el sector norteamericano; acompañados por las novenas de: Japón, China Taipéi y la selección de Venezuela.

El campeonato se disputará oficialmente del 19 al 25 de julio del año 2027. Las novenas finalistas medirán fuerzas intensamente durante esa semana cargada de emociones para escalar hasta lo más alto de la tabla general y buscar el codiciado título intercontinental.

La sede seleccionada para albergar todos los encuentros de esta instancia definitiva será el Rivets Stadium, ubicado en la ciudad de Rockford, en Illinois, Estados Unidos. Dicho escenario representa un histórico hogar tradicional para el desarrollo del béisbol femenino.